台中也跟進！公立國中小營養午餐免費 盧秀燕：該做的一定要做

台中市 / 武廷融 綜合報導

台北市長蔣萬安6日宣布推動台北市國中、國小營養午餐免費。而台中市長盧秀燕今(8)日宣布跟進，從115 學年度開始全面實施公立國中小學免費營養午餐，預計將惠及約21.4萬名學生。盧秀燕也提到，台中市財政困難，但市府仍會編列相關經費，「該做的還是一定要做」。

台北市長蔣萬安日前宣布推出國中、國小營養午餐免費政策，基隆也宣布跟進，宣布公立國中小營養午餐全面免費。而台中市政府舉行臨時記者會，盧秀燕表示，台中市府長期以來重視教育，教育預算占總預算六都第一。而過去學校免費營養午餐政策都是以弱勢學生為主，但現在時代進步了，免費營養午餐應該視為政府整體教育政策責任的一環，應該由政府來供應。

盧秀燕也宣布，從115 學年度開始全面實施公立國中、小學免費營養午餐，以一餐60～70元來計算，預計會有約21.4萬名學生受惠。盧秀燕強調，雖然台中的財政非常辛苦，「但是該做的還是一定要做」。而免費營養午餐政策經費可能將高達25～30億元支出，盧秀燕說「我們會想辦法，這是應該做的事情」。

