台中二市場小吃攤上有蟑螂爬動 食安處：錄案啟動稽查

台中市第二市場一家蘿蔔糕店，被民眾拍到蟑螂也來享用美食，讓人瞬間胃口全無。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市第二市場裡一家知名小吃被人拍到有蟑螂在食材上爬動，消費者瞬間胃口全無，急忙向店家反映。業者表示每個月都有自費清潔消毒，遭蟑螂入侵的蘿蔔糕也立刻銷毀。台中市食品藥物安全處九日上午表示，已錄案啟動稽查，將要求業者改善並可處重罰。

照片裡可見這隻蟑螂頗大，在蘿蔔糕上四處張望，但攤上老闆似渾然不知。照片被貼上網後，有網友驚呼「嚇死」還有人說「每次都看到一堆說某某家很好吃，但一看到那個影片或照片….那個衛生狀況真的不敢恭維」。

食安處表示，相關案件已錄案，將派員前往稽查。若查獲業者不符合「食品良好衛生規範準則」相關項目，將要求限期改善；若複查仍不合格，將依「食品安全衛生管理法」規定，處以六萬元以上、二億元以下罰鍰。