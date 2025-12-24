台中五月天6場演唱會、首場週六登場 市府規劃4條免費接駁車

〔記者蘇金鳳／台中報導〕本週六(27日)五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會台中場在洲際棒球場登場，共6場演出，由於每場預計吸引逾2萬名樂迷到場，因應人潮與車流湧入，演唱會期間將實施交通管制，市府表示，活動主辦方規劃4條免費接駁車路線，分別自高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站及台鐵台中站(李芳艾美酒店對面)發車，可直達洲際棒球場周邊。

新聞局長欒治誼表示，五月天在台中市共舉辦6場演唱會，其中一場就是跨年，其他5場演唱會分別是12月27日、12月28日、1月1日、1月3日及1月4日；演唱會期間將實施周邊道路交通管制。跨年場次周邊道路管制時間為當日晚間16時起至翌日凌晨2時；其餘5場演唱會，周邊道路管制時間則為當日14時起至凌晨0時。

跨年場次管制範圍包括四平路(環中路至四平路568巷)、洲際路(四平路至洲際二街)、豐樂一街(環中路至昌平路)、洲際一街(洲際路至榮平街)及崇德十九路(崇德路至昌平路)；其餘場次管制範圍大致相同，惟洲際路管制路段將縮小為四平路至豐樂一街。

新聞局表示，台中捷運設有五月天主題布置之相關站體，包含高鐵台中站、市政府站、文心崇德站及松竹站，樂迷可視行程需求，自高鐵台中站或松竹站搭乘活動接駁車直達會場；或於捷運文心崇德站下車後，轉乘公車12、58、700路等多條路線前往，亦可選擇騎乘 YouBike，約3公里即可抵達會場。

新聞局指出，自行開車前往的歌迷管制時段內，會場周邊停車空間有限，除洲際棒球場立體停車場外，僅崇德路東側重劃區道路路邊停車格開放民眾車輛停放。另外，洲際棒球場周邊人行道全數供行人通行，機車禁止停放，警方將加強取締違規停車。

