台中五金百貨批發賣場推薦，專業機械五金

益佃五金創辦於1971年，在五金市場中已深耕超過半世紀，以專業的經營模式與優質的產品線，成為台中五金百貨批發賣場的推薦品牌，無論是製造業、加工業所需，益佃五金應有盡有的專業機械五金都能滿足每一業者的需求。

益佃五金由董事長吳義田創立，品牌名稱源自董事長名字諧音。早在民國六十年代，台灣正值工業發展起飛之際，吳董事長便以敏銳的市場洞察力，發現市場對專業刀具、量具及配件工具的需求日益增加。秉持對品質的堅持與對消費者的負責態度，於建國市場創立了第一家門市「益田行」，隨後成立「益佃五金行有限公司」，創立了國內首家以批發倉儲模式專業經營機械五金的企業。益佃五金自創品牌「WEENIX-威力」更榮獲經濟日報五金類優良商標獎，專業與好評的五金品牌形象，足見益佃不但是老字號招牌，品質與服務更是深得客戶信任。

多年來，益佃不僅參與了台灣五金產業的進步，更將「WEENIX－威力」品牌成功拓展國際市場，實踐「立足台灣，放眼國際」的品牌理念。其產品線涵蓋了切削刀具、量具儀器到各種配件工具應有盡有。其中適用於傳統機械與CNC電腦銑床、車床的刀桿、車刀架、鑽頭、絞刀等專業切削刀具，皆為市場領先之選。品質卓越之外，益佃五金積極引進多項國內外多家知名品牌，如：三菱、日立、三豐及YAMAWA等等。除此之外，益佃更代理多項國際知名品牌，如：日本三豐量具儀器、法國PIVERT倒角刀等，並推出各種優惠活動，讓客戶以最實惠的價格購得頂級商品。益佃五金始終站在客戶的立場，為客戶提供高性價比商品，助力降低生產成本。這也是益佃五金多年來深得客戶信賴，並獲得台中五金百貨批發賣場廣泛推薦的原因。

益佃五金秉持「服務好、品質好、信用好」的三好經營精神，在價格透明化與利潤合理化的原則下，透過建立官方網站與官方LINE服務帳號，與客戶即時互動，提供快速解答與訂單處理服務，省去繁瑣的詢價流程，不但購物變得方便，也能讓客戶更放心選購。益佃旗下三大門市，包括台中東區的總店、潭子分店鑫榮五金以及烏日溪南分店益田五金行，均提供現場批發銷售，並備有超過4萬8千種商品，帶給消費者「一次購足」的便捷購物。

多年的經營使益佃五金成為五金百貨批發賣場推薦中的佼佼者，Google評論上的高星評價是最好的佐證：「商品齊全」、「服務專業」、「價格合理」、「交通便利」等評語都看得出客戶對益佃的信任與滿意。此外，益佃五金除了為臺灣國內市場提供服務，也積極參與國際展覽，拓展海外市場，例如：在自動化機械暨智慧製造展中，益佃五金的攤位總是吸引眾多國外買家，像是南非、越南、印尼等地客戶親赴門市觀摩選購，提升品牌在國際市場的知名度。益佃五金以豐富產品線、透明價格和專業服務，持續為製造業、教育機構等提供高品質解決方案，滿足客戶需求。

為了回饋客戶的支持，益佃五金將不定期推出「限時特賣」活動，活動詳情也都會在第一時間於官方網站、臉書、及官方LINE帳號做同步公告。讓有需求的客戶，不會錯失任何一次促銷優惠的機會。

總店：益佃五金行有限公司

電話：04-22123799

地址：台中市東區振興路254之2號1樓

營業時間：週一至週五08:00~19:00

官網：https://rink.cc/rrl8b

官方LINE：https://rink.cc/fhea1

潭子店臉書：https://rink.cc/kx2an

烏日店臉書：https://rink.cc/cpzst

以上訊息由益佃五金行有限公司提供