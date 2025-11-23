台中交流道旁的隱藏版美食～王田鵝肉鮮嫩多汁、骨肉分離的美味，再搭配甘甜菜頭湯，老饕都特地繞路來吃！

台中大肚｜王田鵝肉

王田鵝肉在台中王田交流道附近，內行的饕客都會特地繞下台中交流道來品嘗王田鵝肉。王田鵝肉沒有浮誇的裝潢與噱頭的品項，靠的就是鮮嫩的鵝肉和親民的價格，深受大肚在地人和運匠大哥的喜愛。吃完鵝肉後，附近還有新金發商行古早味珍奶、品香肉包不要錯過了！周邊美食一次KO～

王田鵝肉位在追分火車站附近，路過看到路邊停一排車的知道到了

在王田鵝肉前方有大肚五路財神廟，車輛可停放在此。

原廟前免費停車場已改成收費停車停車場，每半小時30元

不管事內用外帶都在櫃檯前方拿單子點餐，想內用的人，記得先看看有無座位

約莫11點半抵達，已經快要高朋滿座，建議避開用餐尖峰時段，以免等太久

醬料餐具在一旁架上(自取)

王田鵝肉 餐單 (內用)

內用餐點份量依人數調整，2人點鵝肉1/4隻，實際上可能會不到1/4，老闆說避免客人吃不完。

王田鵝肉 餐單 (外帶)

這次我們點了1/4鵝肉，空心菜，米血，菜頭湯，價格最後在揭曉，保證很實惠，結帳時後自己都被嚇一跳。

王田的菜頭湯也是招牌之一，菜頭本身吃起來不會有老老的口感，雖然久煮卻不會太過軟爛，湯頭部分的甘甜讓人一口接著一口

米血的口感，軟硬適中，外層煮到有點軟爛，卻還沒有到糊糊的層次，搭配上店家的蒜蓉醬，很搭嘎

第一次來的人推薦招牌燙韭菜，不敢吃韭菜的人，空心菜也不錯，上方灑上蒜頭和肉燥提味

王田鵝肉 1/4鵝肉切盤

接下來就是今天的主角了~鵝肉，鵝肉切好以後，店家會淋上肉汁，讓鵝肉更多汁

用筷子輕輕一剝，馬上就會”骨肉分離”，鵝肉的嫩度適中，不過以價格來說，CP值很高。

這次總結是1/4鵝肉，空心菜，米血，菜頭湯=>550元(店家說內用份量會看人數調整)，王田鵝肉真的經濟實惠，難怪在google評價2200多則，高達4.3顆星。喜歡吃鵝肉的人，很推薦來試試看。 鵝肉常常是時價，會有波動，如果對價格有疑慮的人，先問清楚再點餐。

王田鵝肉

地址:台中市大肚區沙田路一段260號

電話:04-2693-0510 周日與周一休息

營業時間:11:00~18:00

