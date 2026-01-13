台中交通大進化 智慧路網、公車、轉運一次到位

【記者陳世長台中報導】「數位力就是城市競爭力！」在台中市長盧秀燕7年執政的帶領下，除了完善山、海、屯、城各區交通路網，更將中市交通建設全面升級智慧化，包括YouBike站點全國最多、四大轉運中心有三座已完工或即將完工、「台中Go」APP上線成為市民交通行動助理及偏鄉幸福巴士新增第2條路線，帶領台中朝向便利交通、智慧運輸的幸福城市穩健前進。





台中市政府交通局長葉昭甫表示，市府團隊將市民需求化為具體建設，讓市民「看得見、感受得到」，其中被稱為台中人「生活高速公路」的台74線是銜接市區與國道1、3、4號環狀系統核心。葉局長指出，市府近年完成多項地方期盼已久的工程，包括草湖與六順橋南入匝道通車，紓解地方交通；十九甲北出匝道預計於今年通車，成為屯區居民最快速的通勤捷徑；再加上國道1號銜接台74工程全線通車，也讓用路人大讚「台74線真的更順暢了！」



葉局長提到，市民最有感的交通運具YouBike也不斷刷新紀錄，包括累積騎乘人次突破1.2億、站點高達1,731站是全國最多，顯示YouBike已成為市民接駁、轉乘的好幫手。此外，為照顧偏鄉居民，市府推動26條小黃公車，並在和平區的梨山與自達地區提供2條幸福巴士服務，「梨山幸福巴士」能預約直達台中市區，「自達幸福巴士」則是深入大安溪沿線服務部落，便利的交通服務讓長者開心表示「幸福巴士就像貼心鄰居，出門再也不用為翻山越嶺煩惱。」



葉局長也說，台中市推出雙十公車優惠，10公里內免費、超過10公里最高只要10元，大幅減輕通勤族負擔；公車也同步加速電動化，目前已有346台電動公車上路，未來將新增294台，屆時台中將有超過一半以上公車為電動化車型，提供更舒適、更環保的搭乘體驗。



在道路與行人環境方面，交通局指出，市府積極推動行人安全改善工程，包括增設行人專用號誌、綠斑馬、標線型人行道及路口視線三角，打造更友善的步行城市；智慧交通平台「台中Go」APP上線後，提供乘車碼、路線查詢、套票整合、即時路況等功能，讓市民一機在手就能完成所有交通服務。



在停車設施方面，交通局說，盧市長上任後投入逾百億元興建40多座停車場並已陸續啟用，且全面導入智慧化技術，包含車牌辨識、智慧車格、非現金支付與即時車位資訊等，其中，小小的「地磁設備」更是重要的科技助力，讓許多用路人都感受到「停車位真的變好找」。此外，台中市自去年9月開始導入影像辨識（AVI）設備，是全台首創兼顧「行人友善」與「城市美學」的停車科技，同時以「美學 × AI科技」為主題參加2025智慧運輸世界大會，在國際舞台上展現台中智慧交通實力。



最後葉局長補充，台中市交通建設從路網、轉運、公車、科技到人本環境全面升級，所有進步來自市府團隊的用心與市民支持。未來市府將持續努力，朝更便利、智慧、溫暖的方向前進，讓每位市民實實在在感受到「台中，是一座越走越幸福的城市。」