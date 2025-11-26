台中交通罰單5年挹注市庫135億 市警局稱「這項」提高罰鍰

台中市議員周永鴻(中)等人質詢台中交通罰單暴增。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市交通罰單收入從2020年起連年增加，台中市議員周永鴻、江肇國與張家銨今天在議會總質詢表示，到去年(2024)，5年期間共挹注市庫135億元，「從市民口袋掏錢、開罰毫不手軟」，市長盧秀燕並未答詢，市警局強調，交通部修法提高「車不停讓人」罰鍰金額，致違規罰鍰收入超出預期。

周永鴻質詢表示，市民難道是台中市府提款機嗎？台中市罰單收入連年暴漲，從2020年到2024年，5年來竟從市民口袋掏空135億，甚至在潭子區福貴路等路段，連離峰時段都在擺拍測速拼業績，市府對市民開罰毫不手軟，搶錢罰單增加3倍，搶收罰單好意思嗎？

台中市長盧秀燕在議場並未答詢，交通局長葉昭甫答稱，是過去決算平均值金額沒有增加，市警局則表示，六都近5年舉發數量都呈現增加趨勢，部分原因，是因2023年修法擴大增加民眾檢舉項目達59項，致使檢舉案件增加。

台中市警察局表示，交通部修法提高部分重大違規，包括車不停讓人、危險駕駛等罰鍰金額，致交通違規罰鍰收入超出預期，至於福貴路為連結國道4號、台74線重要聯絡道路，且為易肇事路段，交通警察大隊公告設置測照取締點後，提醒駕駛人規則依速限行駛。

