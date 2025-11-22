台中交通號誌6612處全國最多 故障2小時內「即刻救援」
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市交通號誌設備密度高，行車號誌燈共計6612處，數量為全台最多，為強化交通行車秩序及維護交通安全，台中市交通局建置巡查機制，提供24小時搶修服務，更訂接獲1999市民專線通報後，必須2小時內到場檢修、排除異常，確保交通秩序不中斷。
交通局長葉昭甫指出，台中市目前設置的行車號誌燈共計6612處，包括三色號誌5893處、閃光號誌719處，另附有行人號誌燈共計2373處等，數量為全台最多，因號誌分佈密集，日常維護、秒數調整與突發狀況搶修都是確保交通秩序重要任務。
葉昭甫指出，為提高應變效率，台中市要求號誌維修廠商依契約規定，在接獲1999市民專線通報後必須2小時內到場，進行檢修、排除異常。
因號誌數龐大，若遇停電號誌不亮，恐讓交通大打結甚至提高事故風險，葉昭甫指出，交通局已在全市重要路口建置187處UPS不斷電系統，可在停電時維持約5小時的基本運作，至於尚未裝設UPS不斷電系統的路口，則採接獲台電預告停電時，交通局維修隊會提前到場架設發電機待命，確保不因停電影響交通安全。
此外，號誌秒數常是民眾關切重點，常有要求改秒數建議，號誌維修人員林宏麟指出，交通號誌的秒數設定看似簡單，其實攸關到通行安全的重要專業，行人早開時相與小綠人秒數的設定，依道路寬度、車流量及民眾穿越需求做精準評估，許多長者反映過馬路秒數不足，經地方通報後，維修人員會立即到場現勘，並從控制器調整秒數，保障長者與行人安全。
維修團隊劉建鴻另指出，交通號誌運作一段時間後，會依地方交通型態微調秒數，特別是尖峰或新闢道路周邊的車流變化，使該項工作成為真正的「分秒必爭」的道安任務。
