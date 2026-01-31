台中人倫悲劇！狠媽疑情傷餵「3歲、8歲稚兒」不明藥物 小兄弟搶救無效雙亡

台中一名母親餵食2名年幼兒子不明藥物致死。示意圖

台中市西區一名31歲陳姓女子疑因感情糾紛情緒失控，今（31日）凌晨分別餵食兩名年幼兒子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，兩名男童已無生命跡象，雖經分別送往林新醫院及中國醫藥大學附設醫院緊急搶救，仍不幸宣告不治。目前警方已介入調查，全案報請檢方進行司法相驗，以釐清確切死因。

初步調查，案發時間約為今日凌晨1點30分許。該名女子在案發前曾撥打電話給友人，通話中透露強烈負面情緒與輕生念頭。友人察覺異狀，火速趕往該女子位於西區的租屋處查看，不料進門後赫然發現兩名男童倒臥在床上，已無呼吸心跳，隨即撥打119求助。

廣告 廣告

救護人員抵達現場後，確認兩名孩童已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，雖立即實施急救並送醫，但最終仍無法挽回兩條小生命。

生父不同、疑情變引殺機

據了解，涉案女子目前無業，平時獨自照顧兩名兒子。兩名死者分別為8歲與3歲，為女子與前任男友及現任男友所生。據悉，女子近期疑遭現任男友提分手，受感情受挫影響，加上本身患有宿疾、精神狀況長期不穩且有服藥習慣，疑在情緒極度激動下，餵食孩子藥物後企圖輕生。

現場無外傷 檢警將解剖釐清死因

警方勘查現場後指出，兩名男童身上並無明顯外傷，但在屋內發現可疑藥物，目前已列為重要證物，初步不排除是遭母親餵食藥物致死。

由於該名母親案發後情緒極度激動，甚至出現攻擊傾向，警方與救護人員合力將其四肢固定進行保護管束，並送往中國醫藥大學附設醫院進行強制治療與觀察。因女子目前精神狀態無法製作筆錄，詳細犯案動機仍待釐清。全案已報請台中地檢署指揮偵辦，預計今日進行司法相驗，並採集孩童檢體檢驗體內是否有安眠藥或其他毒物反應。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

新北居服員夫妻不爽垃圾車沒對齊！飆三字經「酒瓶K頭」暴打清潔員下場出爐

48歲外送員「北漂打拚」12樓墜樓當場死亡 父母赴台北認屍淚崩

這款國軍！前特戰班長賣表弟當豬仔敲165萬 還把軍營拿來倒垃圾賺私房錢

9歲女孩海邊撿到「比地球還古老」隕石爆紅！家人喊：放下手機去探險