台中人倫悲劇 2童疑遭母下藥亡

台中市昨日深夜驚傳人倫悲劇，陳姓女子涉嫌對八歲、三歲兩名兒子餵食不明藥物釀二童身亡，警消獲報趕抵現場。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市陳姓女子三十一日疑情緒不穩，涉嫌對八歲、三歲兒子餵食不明藥物，兩童送醫不治；陳女有輕生念頭被戒護送醫後，被帶回警局偵訊。台中地檢署下午赴殯儀館相驗，陳女的前夫、男友均到場，男友面色凝重不時啜泣，檢方不排除解剖兩童遺體釐清死因。

男童母親下午由警方移送中檢複訊後當庭逮捕，並向台中地院聲請羈押禁見。

陳女情緒激動有輕生念頭，前往救護的消防員以束帶保護將她戒護就醫。（記者陳金龍翻攝）

市警一分局凌晨一時三十一分獲報，西區向上路某大樓有兩名幼童失去生命跡象。警方、救護人員到場發現八歲、三歲兩名男童均已失去呼吸心跳，送醫不治；三十歲陳女因情緒不穩、有自傷之虞，被送往醫院救治。

經查，陳女近日在家照顧兩名兒子，男友當天工作不在家，陳女致電閨密訴苦一個多小時，抱怨與男友吵架，甚至透露要帶兩幼子一起走。閨密驚覺有異，趕赴查看並報警，趕抵住處時驚見憾事已經發生。

中國醫藥大學附設醫院表示，三歲男童到院後不治，陳女經救治後由警方帶回派出所詢問；林新醫院表示，八歲男童在凌晨一時五十分到院，嘴唇發紫、口吐白沫、無呼吸心跳，立即實施ＣＰＲ，院方雖經全力救治，但男童牙關緊咬無法插管，在搶救三十四分鐘後仍因傷重不治。

陳女出院赴派出所，仍因情緒不穩定並未說明動機、是否對孩子下藥等行為，並以答非所問或稱忘記了、不知道等。警方鑑識人員在場未發現打鬥痕跡，初步已完成採證。

檢察官下午二時許前往殯儀館相驗兩童遺體，後續不排除解剖採樣、化驗，釐清確切死因。