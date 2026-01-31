台中人倫慘案！2童遭母餵藥殺害 年輕媽媽長期情緒不穩輕生未遂

一名約31歲女子疑似情緒失控，企圖輕生，並餵食家中2名分別為3歲與8歲的孩童不明藥物，2童送醫搶救仍不治。示意圖。（取自freepik）



台中市西區向上路今天（31日）凌晨發生一起重大案件。警方指出，一名約31歲女子疑似情緒失控，企圖輕生，並涉嫌餵食家中2名分別為3歲與8歲的孩童不明藥物，2名孩童送醫搶救後仍不治身亡。

據了解，女子8歲、3歲兒子分別與前夫、現任男友所生，與男友在台中西區租屋同住，目前無業，平日負責照料孩子。女子事前打電話告訴朋友想輕生，朋友趕到女子住處發現2個小孩躺在床上已沒有呼吸心跳，送醫仍不治，女子當下情緒激動，警方保護管束控制後一併送醫。

廣告 廣告

女子的男友提到女友近日情緒不穩定，有相關就醫紀錄，這段日子也不斷寬慰，未料發生憾事。警方調查現場沒有打鬥痕跡，亦無外力介入跡象，相關證物與屋內環境已完成採證。全案報請台灣台中地方檢察署指揮偵辦，並將進行司法相驗，以釐清確切死因與案發經過。

對於這起悲劇，台中市長盧秀燕也感到沉痛與不捨，已指示社會局協助處哩，也希望外界勿過度揣測，尊重家屬心情。（責任編輯：殷偵維）

《上報》關心您，再給自己一次機會

更多上報報導

欠繳會費情形嚴重 聯合國秘書長：有立即財政崩潰風險

黃國昌卸任立委 與韓國瑜合影引李白詩預告「新旅程開啟」

苗栗葛瑞絲香草田「薰衣草花季」免費拍！全台最大 7000 坪紫爆花海美到 5 月