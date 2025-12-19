台中人共同的生活記憶 承先啟後的中軸線—崇德路

崇 德 大 道 實 景 ， 是 北 台 中 最 重 要 且 仰 賴 的 中 軸 線

▲崇德大道實景，是北台中最重要且仰賴的中軸線

昔日的崇德路，最重要的地標莫過於「裕毛屋」，那段時光，台中人第一次在此體驗國際級的購物消費模式，感受到日式細緻、秩序、溫潤的精神，與對生活的講究，也留下了無數家庭的美好記憶，烙印在彼此心中。

從過去到現在，再到未來，「崇德路」始終是北台中最重要的中軸線，歷經世代更迭，見證數十年的發展，從深植的日系生活美學，一路演化成現代都會的繁華品味，即使城市在變，生活的高度依然不變，以承先啟後的樞紐價值，串起每個世代。

▲捷運文心崇德站實景，串連七期市政、高鐵台中站

城市主動脈 南接捷運綠線 北抵74號道

沿著這條城市動脈，往南，坐擁成熟的北屯市中心，輕鬆接軌文心路捷運綠線「106文心崇德站」，交會漢口路、太原路等重要道路到一中商圈，各式繁華匯聚；往北，則向松竹路、山西路、環中路一路邁進，連結十四期重劃區、洲際棒球場，並緊鄰水湳經貿智慧城，各項重大建設齊發。

隨之還能立即銜接74號快速道，南北暢達，無遠弗屆，不論外出、就業、出遊等，都不受距離所侷限。在崇德路，開啟無限的生活風景，構成一條最完善、最國際，也最具延展性的都會走廊。

▲崇德路商圈實景，沿線餐廳、診所、銀行等應有盡有

發展成熟的市中心 散步可及的日常機能

崇德路二段，南承北區的文教氣息，與文心路捷運綠線交會十字軸心，發展早已成熟，這裡的生活步調，既有城市的便利，也保留著溫度與從容，當機能散步可及，才能真正享受生活。

以北屯「裕毛屋」原址為中心點，放眼所及，醫療診所、藥局、各式小吃、餐廳、咖啡館、全聯、健身俱樂部⋯⋯應有盡有。豐富的明星學校－明道普霖斯頓小學、崇德國中步行約5分鐘，四季藝術幼兒園步行約8分鐘。兩大廣闊綠地－1.6公頃民俗公園、1.75公頃三分埔公園，步行皆約6分鐘；傳統採買，金谷市場步行約7分鐘。（以google map距離時間計算，僅供參考依實際步行時間為準。）

更不用提騎車、開車僅僅數分鐘近距，就能一次囊括屋馬燒肉、輕井澤鍋物、陶板屋、北澤壽喜燒、刁民-酸菜魚、萬客什鍋、TGI FRIDAYS等各大知名餐廳美饌。生活在這裡，無數機能讓早晚都精彩。

▲ 冠德建設總經理張勝安，宣示為台中打造ESG永續宅

冠德建設以初心延續 打造ESG居住願景

冠德建設深耕台中，繼捷運文華高中站共構案「冠德文心綻」，以模範生好宅創下圓滿口碑，再次以前瞻眼界，佈局市中心核心地段。如今，冠德建設在裕毛屋原址，崇德路二段、崇德三路口，持續引領城市的蛻變，以永續、低碳、節能的規劃思維，樹立集團在「台中首座ESG．候選黃金級綠建築」。

冠德希望透過一場住宅的綠色革命，喚醒人們對地球、對環保、對未來的重視，從台中出發，與世界的對話，扎根崇德，在熟悉的風景中，揭幕未來嶄新的24層宜居住宅，在深厚實力的奠基下，採先建後售的方式，即將落成，現正全面預約中。