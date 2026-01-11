台中人再等等！好市多今年首季將開5分店 地點曝光

好市多今年1月到3月將在全球開設5間新分店。（示意圖／unsplash）





好市多（Costco）近期傳出將在台中開設第3間門市，加上全球執行長瓦克里斯（Vachris）9日現身台中南屯店，都讓外界覺得「好市近了」。不過根據好市多總公司最新公布的新分店時程，新開設的分店全都在美國，還沒有台中的倩影。

南屯店最賺 傳台中將開新分店

好市多台中南屯店、北屯店，以及台北市內湖店、新北市中和店，在2023年名列全球營收前10名的門市，其中南屯店連續多年穩坐全球最賺錢門市。外界也期待好市多是否乘勝追擊，在台中開設第3間分店。

台中市政府去年12月4日證實，已通過西屯區的「台中精機廠股份有限公司遷廠」都市計畫變更案，後續將提報內政部都委會審議，外界猜測該地極可能成為好市多在台中的新據點。好市多全球執行長瓦克里斯近日接連現身南屯店、台南店，更引發讓外界好奇，瓦克里斯是否是為了與市府簽約開新店才到台中。

台中人再等等

好市多總公司最新公布的新分店時程顯示，2026年1月至3月將開設5間分店，不過這5間全在美國，分別為加州西羅斯維爾（W Roseville, CA）、佛羅里達州聖露西港（Port St. Lucie, FL）、德州自由山（Libery Hill, TX ）、德州福尼市（Forney, TX ）、猶他州聖喬治（S St George, UT）。

不過台中人也別失望，瓦克里斯日前在電話會議證實，好市多今年會計年度（2025年9月至2026年8月）的開店數量為28家，台中仍有高機會在這28間名單之中。





