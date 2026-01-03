台中人口破286萬！入籍重心「一路向北」…1行政區暴風狂吸4.6萬人居冠

記者吳泊萱／台中報導

台中市人口再創新高！根據內政部最新統計，今年11月台中市總人口達286萬8404人，單月淨遷入1135人為全國最高，社會增加率更是六都之冠。而根據台中各行政區人口增減來看，北屯區也出現明顯「磁吸效應」，10年間增加4.6萬人，人口數達到31.7萬人，穩坐民眾心目中宜居排行榜第一名。

台中近10年人口總數增加10萬1165人，顯示城市發展持續擴張，從29個行政區人口增減幅度來看，前4名行政區分別為北屯、南屯、西屯及太平區。此外，近年海線沙鹿、梧棲區人口也有持續增長趨勢，顯見人口重心正加速往新興開發區位移。

廣告 廣告

其中，台中人口重心又以北屯區穩坐移居榜首，近10年間，北屯區人口已增加4萬6496人；截至2025年11月為止，北屯區人口數達31萬7043人。而在北屯區內，又以新興重劃區，如廍子里、舊社里與水景里等區域為人口前3名熱點。

21世紀不動產資深經理沈政興接受媒體採訪時指出，北屯區因開發強度大，加上有10期、11期、14期、水湳經貿等區域腹地廣大，搭配造鎮計畫，出現許多小坪數、低總價的首購宅，每坪價格約30萬出頭，吸引大量首購族湧入。

另外在南屯的建功重劃區，則因靠近嶺東科大、精密科學園區，加上未來台中科大護理學院計畫遷址，地點又在台74快速道路附近，結合後續商圈開發計畫，成功吸引人口聚集，也讓建商陸續跟進起建。



更多三立新聞網報導

國道5車追撞毒駕害命！2熱心駕駛全身骨碎慘死…家屬慟喊：救人命都沒了

17歲屁孩深夜飆車遭攔檢！路口逆向遛警車囂張畫面曝光…躲小巷被抓了

共軍演習被迫留營！義務役男付錢讓女友住「跨年飯店」…慘收超大頂綠帽

台中知名餐廳千金勾引人夫！「偷情小屋」藏情趣用品…閨蜜提告討百萬

