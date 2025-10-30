台中人口逆勢成長！鹿陽國小新校啟用…家長會長就任盼打造海線教育亮點

記者吳泊萱／台中報導

不受少子化影響，台中市沙鹿地區因人口快速成長，為因應北市國小學生數量暴增，台中市府於114學年度新設立鹿陽國小，該學校由市府全額補助興建，目前第一任家長會長由安城建設經理鄭啟宏擔任，他表示希望透過社區與企業的力量，讓鹿陽國小成為海線重要教育據點。

鹿陽國小位於國道三號龍井交流道附近，地處交通與產業發展交會點，因應沙鹿地區人口快速成長及鄰近北勢國小額滿情況，市府投入超過6億元建設經費，分期興建安全美觀校舍，目前一期校舍已開學啟用，二期校舍也在興建中，預計於116學年度啟用，屆時全校可招收36班，滿足學童就近入學需求。

鹿陽國小校長邱炳彰（左）致贈紀念品給家長會長鄭啟宏（右）。（圖／翻攝畫面）

長期參與社區與教育事務的鄭啟宏，此次接下首屆家長會長重任，他表示：「鹿陽國小是一所承載無限希望的新學校，以閱讀素養、雙語教育為主軸，結合AI數位學習走向國際。家長會將扮演橋樑角色，連結學校、家庭與社區，讓孩子能在更安全、多元、充滿活力的環境中快樂學習。」

鄭啟宏強調，未來家長會將會強化家校合作平台，促進家長與校方溝通，建立穩定支持網絡。另外也將結合產業、社區力量，豐富校園活動與課程，整合地方資源，並協助校方打造更完善的學習場域，提升校園安全與環境。

地方人士認為，鹿陽國小作為台中最新設立的小學，校務仍在起步階段，首屆家長會的重要性不言而喻。鄭啟宏會長具備建設產業的專業背景與社區經驗，有助於學校在資源拓展與特色發展上邁出關鍵一步，期許鹿陽國小未來能成為海線地區教育的新亮點。

