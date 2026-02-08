台中人太幸福！燈會亮點「嚕嚕米」萌翻中央公園 5大超夢幻療癒景點賞粉紅花海、落羽松秘境

Photo Credits：double.leo.tw、fifi60275_

台中近期被浪漫與萌力重重包圍！隨著燈會揭開序幕，整座城市彷彿掉進了溫柔的粉色濾鏡中。遠從芬蘭而來的「嚕嚕米」驚喜現身中央公園，更有隱藏在城市角落的五大超夢幻秘境，從如雪片般飄落的粉紅花海到充滿北歐風情的落羽松森林，每一處都美得讓人屏息。一起穿梭台中的療癒系春季清單中，捕捉這份專屬於台中人的冬末春初小確幸吧！

【台中燈會與賞花景點】

台中中央公園台中燈會看嚕嚕米

精科中路粉紅風鈴木

喜鵲方舟Fairyland落羽松

福花海落羽松落羽松與波斯菊

大甲溪溪頭福德祠炮仗花海

台中中央公園台中燈會看嚕嚕米

廣告 廣告

Photo Credits： taichung.ctpark、fifi60275_、jore0902

2026中台灣燈會「幸福蜜馬台中MOOMIN ON！」與全球人氣IP「姆明一族（The Moomins）」合作，打造七大展區，包括河畔區、森林區、探險區、遊樂區、祈福區等，主燈更是2026全臺首創IP機械主燈，60米的童話故事場景加上機械主燈，姆明一族將隨著音樂的律動及周邊光影的明滅，搭乘環形軌道列車緩緩移動穿梭於樹林間，彩雷投射在煙霧上呈現漫天極光的效果，還有特效泡泡帶來的驚喜。

此外，在台中大公共場域都能看到萌萌的嚕嚕米。像是在市民廣場就能看到高達21公尺的「巨型姆明」，不僅是「全台最高」的氣偶，更是「全世界最大」的姆明。嚕嚕米一臉萌樣坐在草地上，可愛度破表。

開放時間：2026年2月15日至3月3日（2月16日除夕休展）

亮燈時間：每日17時至22時

主燈展演時間：每日18時至22時(終場21:30)，每30分鐘展演1場，每場3分鐘

地點：中央公園，7大展區

交通：6、8、25、28、23、54、88、157、354、525、528、529、555、675、綠4等均有行經會場，可於公車「泰安國小站/會展中心(展覽館)/台中流行影音中心站/凱旋敦化路口站 /家扶發展學園/綠美圖(中科路)」下車

精科中路粉紅風鈴木

Photo Credits： laiyuping9520、n720207

精科中路的風鈴木花球盛開時，宛如一串串粉紅色的棉花糖掛在枝頭，花量驚人，整條馬路會被濃郁的粉色籠罩，浪漫程度完全不輸給櫻花。粉紅風鈴木的花期通常較短（約 2 週），且受天氣影響較大。建議出發前可以先搜尋社群媒體上的最新打卡動態。

地址：台中市南屯區精科中路

交通：建議自行開車前往

喜鵲方舟Fairyland

Photo Credits： munsonchic、xun2019.11、mizukiiiu

喜鵲方舟占地約2000坪，以夢幻的湖畔景色與萌寵互動為特色，融合藝術與大自然的森林系秘境。園區中心朗月湖，遊客可搭乘透明獨木舟在湖面上划行，被綠意森林包圍，彷如置身童話故事中。園區內可與可愛動物近距離接觸，餵食梅花鹿與浣熊等。充滿藝術造景與森林共生的療癒景觀，並有網美必拍的水上步道，隨手一拍都好看。 提供舒適的湖畔用餐區，特色服務包含炭火烤茶，適合在此度過優閒下午茶時光，也適合情侶約會與親子同遊。

開放時間：11:00-18:00，週三公休

地址： 台中市后里區眉豐路28號

交通：建議自行開車前往

廣福花海落羽松落羽松與波斯菊

Photo Credits：ayi_photograph 、jj_photofilm (tong0331)、ada_00170、zoe1616

台中西屯廣福社區於二期稻作收耕後，種植大片波斯菊與油菜花，花海面積廣大，色彩繽紛，拍照非常吸睛。花海旁有美麗的落羽松，部分區域更有夢幻的「水中落羽松」景致，倒影非常浪漫。

地址：台中市西屯區廣福路205號

交通：台中市公車63號、528號，在廣福路「八張犁」(廣興宮)站牌上、下車

大甲溪溪頭福德祠炮仗花海

Photo Credits： double.leo.tw、ariel_apple419

每看到炮仗花盛開，就知道來到春節將至。台中神岡區的溪頭福德祠，以夢幻的瀑布級炮仗花海聞名，每年春季（約2月中旬至3月中旬）橘紅色花朵從高處坡地傾瀉而下，形成兩層樓高的壯觀花牆。彷如一條彩帶，充滿活力感，成為期間限定的熱門春日打卡景點。

地址：台中市神岡區

交通：建議自行開車前往

提醒：實際花況依天候因素而異。

撰稿者/韓微微