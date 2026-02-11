台中人好狂！好市多不只開3家 高層拜會盧秀燕霸氣喊：開6家也沒問題

記者潘靚緯／台中報導

在全球有超過920家分店的美國零售巨頭好市多（Costco），目前在台中設有2家分店，其中南屯店多年蟬聯全球店王，消費力驚人，現有兩家店服務量能吃緊，好市多積極在台中籌開第3家店，開發團隊昨（10）日拜會台中市長盧秀燕，直言以人口成長情況評估，「開六家都沒有問題」。盧秀燕表示，台中市人口成長帶動消費質量齊揚，台中身為中部核心，更進一步吸引鄰近縣市中彰投苗買氣匯聚。

好市多大中華區土地開發部總監黃美綺率領團隊拜會台中市政府，表示已將台中第3、4店列為重點目標。 (圖／台中市政府提供)

好市多大中華區土地開發部總監黃美綺表示，台中兩家分店的表現令總部印象深刻，考量兩家分店已趨近飽和，為舒緩人潮，提升服務品質，經過長期的評選與評估，未來將持續拓點，「以台中人口成長的情況開六家都沒有問題」，目前已將台中第3、4店列為重點目標，強調將在兼顧交通與便利的前提下，持續推進評估作業，期盼近期宣布好消息。

針對好市多未來在台中布局，盧秀燕指出，台中人口持續成長已突破286萬，家庭客群穩定，交通建設逐步到位，進而匯聚中部7縣市市場動能，台中市人口成長帶動消費質量齊揚，台中身為中部核心，更進一步吸引鄰近縣市中彰投苗買氣匯聚，期許好市多台中分店能儘速落地，市府將持續完善交通與生活配套，讓台中長年穩居百貨零售業績領先地位。

黃美綺透露，台中是消費市場成熟、會員客層穩定且消費力量強勁的城市，對台中展店第三、甚至第四家都深具信心。經發局長張峯源表示，台中市去年第4季商業登記、公司登記等5項經濟指標再度勇奪六都第一，自110年第2季以來，已連續19季蟬聯至少4項指標冠軍，顯示台中經濟動能持續強勁。

