台中市優化公車站，一名64歲男子從公車站下車後，未依規定走斑馬線且不顧紅綠燈，直接穿越慢車道，導致兩輛機車相繼撞上，造成3人受傷。

台中人就是不守法！男子無視紅燈「捷徑穿越」兩騎士連環撞倒。(圖／Threads moneydonghae)

台中市優化公車站一名64歲李姓男子，從公車站下車後，未依規定走斑馬線且不顧紅綠燈，直接穿越慢車道，導致兩輛機車相繼撞上。事故發生於台中市台灣大道和玉門路口，造成三人受傷，其中包括一名30歲男性騎士、一名20多歲女性騎士以及行人本人。事件凸顯了行人不遵守交通規則的危險性，也引發對公車站設計及民眾交通安全意識的討論。

這起事故發生在26日中午，地點位於台中市台灣大道和玉門路口的優化公車站附近。當時，一名身穿黑衣的行人從位於快慢車道之間的公車站下車後，沒有走到斑馬線等候綠燈，而是選擇直接穿越慢車道。第一輛綠燈直行的機車因閃避不及撞上行人，雙方都被撞飛在地。緊接著，後方第二輛機車為了閃避前方的碰撞，也摔倒並撞上了已經倒在路上的行人。目擊民眾被這突如其來的事故嚇壞，在短暫驚愕後立即上前查看並提供協助。

「台中人不守法」 公車站闖馬路釀車禍。(圖／Threads moneydonghae)

救護車迅速抵達現場，將兩位機車騎士送醫治療。第一輛機車的騎士是一名約30歲的男性，第二輛則是一名20多歲的女性，兩人都因摔傷需要就醫。肇事的行人是一名64歲的李姓男子，雖然也有擦挫傷，但他拒絕送醫。這起事故也導致兩輛機車嚴重損壞。

台中市第六分局交通分隊分隊長鄧錦宏表示，行人從快慢車道分隔島上的公車站橫越慢車道時，與機車發生了交通事故。他解釋，台中市的台灣大道設有公車專用道，優化公車站位於快慢車道之間，乘客理應走幾公尺到斑馬線，等候綠燈再過馬路。

台中男拒走斑馬線 害兩騎士撞飛摔傷。(圖／TVBS)

然而，許多行人為了圖方便，不願遵循正確的過馬路方式。一名公車司機抱怨，很多行人沒有走斑馬線，而是直接以45度角穿越馬路，尤其在學區和醫院路段特別常見這種情況。他無奈地表示，台中人就是不守法，這種行為多到不行。

專家指出，行人任意穿越馬路不僅危及自身安全，也可能造成其他用路人的傷害。這種不遵守交通規則的行為，等同於拿生命安全賭運氣，最終可能導致嚴重的交通意外，既害人又害己。

