台中人崩潰！「大魯閣新時代」4度更名 網笑：還是會叫德安

台中火車站後站的指標性百貨商場「大魯閣新時代購物中心」，自2026年1月起更名為「iFG遠雄廣場台中店」，消息曝光後立刻在社群平台掀起熱烈討論，許多台中在地民眾直呼「這名字真的記不住啦！」

大魯閣新時代購物中心自2026年1月起更名為「iFG遠雄廣場台中店」。（圖／翻攝自Google Maps）

原PO在Threads上發文感嘆，「身分證改名一生以3次為限，這家百貨希望不要再改名了！新名好難記。」事實上，這棟對許多在地人而言不只是購物場所，更承載著青春與生活記憶的建築，自最早的「德安百貨」開始，歷經「新時代」、「大魯閣新時代」，如今再變身「iFG遠雄廣場」，已是第四次更名。

廣告 廣告

不少網友紛紛在留言區表態自己的「派別」，「老人家依舊叫德安」、「不講德安的話，我媽不知道要在哪裡載我」、「德安這個名字在我心中的地位就跟中港路一樣」、「我應該還是會叫它新時代」、「真的記不住」、「放心，不管他改叫什麼，老台中人還是會叫新時代或是德安百貨的」、「我管它改什麼，它就是德安」、「現在還是偶爾會看到有人叫德安，大家應該還會叫新時代好幾年」。

遠雄流通事業股份有限公司以新台幣10億元，接手大魯閣旗下位於台中的「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」營業資產與相關權利義務，雙方已於去年11月完成契約簽署，並訂2025年12月31日為讓與基準日。

大魯閣指出，因百貨通路產業競爭激烈，基於長期規劃，決定處分旗下兩座商場的營業資產與經營權利。公司強調，將透過財務架構調整集中資源，聚焦核心運動休閒事業及海外市場發展，持續推動「輕資產、重經營」策略，以提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。

延伸閱讀

基隆民宅凌晨爆火警！ 父女一度受困被救出...送醫插管治療

譏諷李珠珢廣告拍得爛！棒球迷出征林妍霏IG 富邦育樂：尊重

台大9.1度「比文化還冷」 鄭明典曝原因：顛倒過來了