台中人快查帳戶！首批百人 廚餘機補助5千元今起撥款

「台中市家用廚餘機補助」正式進入撥款階段！市府經濟發展局表示，首批共100筆補助款已於10日撥付完成，款項已匯入申請人所提供之指定帳戶。（台中市政府提供）

農曆春節將至，台中市政府提前發放「環保大紅包」，深受市民關注的家用廚餘機補助計畫已正式進入撥款階段。首批100筆補助款於今日撥入申請人指定帳戶，每戶最高現領5000元，預計至本周五前將累計有300名市民能趕在年前收到這份過節小確幸。

這項總經費達5000萬元的補助計畫，自1月2日開放後反應空前熱烈，預計1萬戶的名額在1月9日宣告額滿。台中市經發局表示，由於申請件數眾多，首批撥款對象均為資料填報正確且文件齊備者，其餘案件正由基層同仁全力趕工審件。審查初期一度有高達7成案件因資料錯誤、保固書未蓋章或照片標籤不全而不合格，市府已提供2次補正機會，協助民眾完成程序。

針對外界關心是否加碼，經發局坦言，目前市場上廚餘機普遍缺貨，將視市場供貨狀況及首波政策執行成效再行評估。市府同時發出嚴正警告，每戶限補助1台且僅限特定機種，撥款後將定期追蹤發票有效性並進行實地查核。若經查獲領取補助後隨即轉賣、退貨或虛報情事，將撤銷補助並依法追繳，情節重大者須負法律責任。已遞件市民近期可留意電子郵件或「台中通」App通知，確認補助款是否入帳。

