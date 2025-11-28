台中人憂沒收到國防部「小橘書」成邊緣人？全國4梯次發放進度一次看

國防部印製《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》，將普發至全國約980餘萬家戶。路透社



國防部為提升全民面對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機挑戰的應變能力印製《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》，將普發至全國約980餘萬家戶，近日已開始發送。不過，有不少台中人疑惑迄今還沒收到這本「小橘書」，擔心自己成為邊緣人，對此，民政局回應，台中市是列在第4梯次發放，手冊預計12月11日前後送達台中，最快12月中下旬會開始發放。

民進黨台中市議員黃守達27日在臉書發文指出，最近《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》詢問度很高，民眾紛紛關心「台中市何時會發放？」他談到，經向民政局確認，手冊預計將於12月11日前後送達台中，目標是12月16日開始發放，「但畢竟涉及里鄰長的分工派送，發放至家戶的時間難免會有些落差，再請大家多留意。」黃守達也透露，目前他服務處的手冊目前已被索取完畢，建議大家在收到實體手冊前，也可以先參考電子版。

民眾領取新版《台灣全民安全指引》。美聯社

針對《臺灣全民安全指引》各縣市發放進度，內政部表示，依國防部全動署的規劃分為4個梯次，寄送時間依序為：11/19、12/3、12/15、12/24，並請公所在收到貨後的2週內發送完成。內政部說明，由於印製和寄送的時程規劃，尚未發送的區域民眾請再稍加等候，國防部全動署、郵政公司及各公所都會加緊進行相關作業。各梯次縣市如下：

第1梯次（11/19寄送）

臺北市、臺南市、新竹縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣、新竹市、部分山地原住民鄉（區）公所

第2梯次（12/3寄送）

桃園市、高雄市、苗栗縣、嘉義縣

第3梯次（12/15寄送）

新北市、雲林縣、南投縣、宜蘭縣、基隆市、嘉義市

第4梯次（12/24寄送）

臺中市、彰化縣、屏東縣

《臺灣全民安全指引》配送進度表。內政部提供

內政部指出，部分民眾反映尚未收到紙本安全指引1事，已請各縣市政府提醒村里幹事等發送人員確實發送至各設籍家戶，若民眾未領到安全指引，可向公所、村里幹事、村里長反映，再由公所補發並同步瞭解沒領到原因。後續內政部也將會同國防部全動署赴地方政府瞭解發送情形。

至於部分大樓因管理問題無法由公所人員直接投遞的情形，內政部表示，已請各公所再跟大樓管委會、保全同仁積極溝通，同時呼籲管委會、保全同仁予以協助，若由管委會、保全幫忙發送，也請各公所派員再次確認有確實發送、瞭解發送情形，確保家戶都收到安全指引，因為「有準備、更安全」。

