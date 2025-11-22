台中人撿好康 自備餐盒外帶立刻便宜再抽獎
[NOWnews今日新聞] 響應淨零綠生活、落實源頭減量，台中市政府環保局攜手餐飲業者推出「餐餐購自備 享食又減廢」活動，即日起至12月11日止登場！民眾只要自備環保餐盒至合作店家外帶，即可享有折扣優惠並獲得抽獎券（數量有限，送完為止），邀請大家一起為環境盡心力，享食又減廢。
環保局指出，台灣外食比例高，外帶雖便利卻也造成大量免洗餐具垃圾，增加環境負擔。此次活動主打源頭減量，鼓勵民眾在日常用餐中落實「自備、重複、少用」的綠色消費習慣。
本次活動與多家餐飲業者合作，民眾只要自備環保餐盒外帶餐點，即可享有每份便當 折扣10元，並加贈 抽獎券1張（數量有限）。部分店家更加碼提供額外優惠，如現金折扣、餐點加量或集點回饋等，優惠內容依活動公告為準。
同時，民眾於活動期間掃描抽獎券 QR Code（ https://reurl.cc/8b2qWM），上傳自備餐盒盛裝食物照片及抽獎券照片並完成登錄，就有機會參加抽獎。
環保局呼籲，外出用餐時自備餐盒與餐具不僅能減少一次性用品使用，也能享有實質優惠的小確幸。邀請市民共同支持減廢行動，一起維護並提升大台中的優質生活環境。
