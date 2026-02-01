台中人最愛喝茶好所在～有春茶館新菜單登場，陶鍋濃白雞湯、麵茶炸年糕，復古台味新年首選

台中｜有春茶館

說到台中美食，每個人總是有幾家口袋名單，想聊天、想吃點東西，走進去就對了。「有春茶館」對很多台中人來說，就是日常隨時可以去的口袋名單之一。它是台中人喝茶的地方，有熱門的主餐、茶點、飲品，可以坐下來慢慢吃、慢慢聊的台式茶館，環境寬敞很舒適，豬飛喜歡平日來放空，假日人潮多就沒有這麼愜意了。2026 年新菜單在原本熱賣的菜單裡加入幾項新品，有多了不同新選擇。而且今年還特別推出冷凍宅配年菜，不想麻煩下廚、人數少的小家庭，很推薦訂起來！

走進「有春茶館」，第一個感覺是好舒服的空間啊！以溫暖色系為主，搭配帶有台味的設計元素，沒有過度華麗的裝飾，卻在細節裡看得出用心，以台式現代感展現出這個品牌獨有的風格。

店內座位安排得很剛好，桌距寬敞，就算是用餐尖峰時段，人潮多也不會顯得擁擠或吵雜。大部分人來這裡吃飯，都會不趕時間的用餐、聊天，整個就是台中人很熟悉的喝茶好所在，哈哈哈，台中人是不是很有共鳴啊。我喜歡約朋友來這裡聊天聚餐，點杯飲品配茶點，或是點個套餐都很可以。

2026年新菜單

「有春茶館」每年都會做菜單的微調，增加新品項，所以每次來都會有小小驚喜。這次就多了陶鍋濃白雞湯、扁魚沙茶鍋、紅燒牛肉飯、麻香臭豆腐麵、千張黃金蝦捲…等等，經典的麵茶炸年糕、芋泥波波奶綠、麵茶杏仁凍冰沙、經典麻油雞鍋都是來這裡必點的。這次新菜單還特別列「十大排行榜」，第一次來的朋友照排行榜點就對了！

跟一群朋友來這裡就很好點餐，個人鍋物、茶點、甜點、飲品每一種都好想吃啊！

陶鍋濃白雞湯 $460 （新菜）

「陶鍋濃白雞」是這次新菜色裡最讓人想點的鍋物，乳白色湯底用陶鍋慢慢煮，看起來很濃郁，喝起來卻意外順口。湯底帶著小米椒的香氣，再加上酸菜提味，先有雞湯的香氣，接著尾韻帶有微辣與淡淡酸香，口感清爽越喝越開胃。土雞肉份量實在，口感Q彈不乾柴，吸附湯汁後更有味道。

套餐搭配完整，白飯、金針菇、沾肉辣椒醬，再配上仙草凍收尾，從主餐到甜點一次搞定。鍋裡有土雞肉、豆腐、白菜、酸菜，以個人鍋物來說，份量挺多的。

扁魚沙茶鍋 $420 （新菜）

「扁魚沙茶鍋」是很台味的新品鍋物，一上桌看到這份量就有驚艷到！搭配豬肉片、鮮蝦、蛋餃、虱目魚丸、豆皮、金針菇木耳一起下鍋，沙茶湯底融合扁魚香氣，鹹香濃郁不死鹹，越煮越有味道面。套餐搭配也很齊全，白飯、辣椒醬、茼蒿與仙草凍。把湯頭淋在白飯上一起吃，更美味！

經典麻油雞鍋 $350

這道「經典麻油雞鍋」就不用多說了，身為有春的常客都知道這個必點！熱騰騰湯頭帶著舒服濃郁的麻油香，選用的土雞肉口感紮實，加入高麗菜、玉米、米血一起煮，真的很讚。旁邊的白飯淋上湯汁，又不小心自己完食一碗了。個人份的麻油雞鍋，春夏秋冬吃都好適合。

麻香臭豆腐麵（蔬食）$230（新菜）

這道「麻香臭豆腐麵」一上桌就飄來濃郁的臭豆腐香氣，湯頭很夠味！麻而不嗆、香氣奔放，湯頭帶著花椒與辛香料的層次感，喝起來溫潤順口，不會過度油膩。麵條吸滿湯汁吃起來Q彈超滿足，沒想到蔬食口味的臭豆腐麵這麼涮嘴。

紅燒牛肉飯 $300（新菜）

「紅燒牛肉飯」的牛肉選用半筋半肉的部位，燉煮到軟嫩入味，是我喜歡的口感。紅燒醬汁是靈魂所在，先淋在飯上均勻攪拌先大吃一口，再細細品嚐牛肉的鹹香滋味。我覺得有個細心的地方，套餐搭配了三樣小菜與湯品，也附上仙草凍，吃肉的同時也能用蔬菜均衡一下。

麵茶炸年糕 $110

非常復古的台式小點心「麵茶炸年糕」我每次來都必點！外層酥脆，裡面軟嫩會牽絲，熱熱吃最迷人。我覺得比較厲害的地方是，完全不油膩耶。沾上麵茶後，香甜風味又不一樣了。

千張黃金蝦捲 $120

「千張黃金蝦捲」炸得剛剛好，外皮金黃色澤，吃起來酥脆，內餡是飽滿蝦肉，超滿足的。以千張取代傳統外皮，少了油膩感，多了一份清爽與輕盈感。這個拿來當下午茶也好讚！

蜜糖粳粽冰 $100

上次有春茶館的文章有分享到，去年夏天推出的「蜜糖粳粽冰」很受歡迎！現在冬天也可以點。切成一口大小的冰涼粳粽，口感很Q彈，搭配它的好朋友們：仙草、小芋圓、蜜芋頭，這碗我可以自己嗑完（笑）。

花生厚片 $65

喝茶的最佳點心「花生厚片」，抹上厚厚一層顆粒花生醬，熱熱吃那個醬香整個融化在嘴裡，每一口都是飽滿花生醬，雖然很邪惡，但推薦必點！

減糖紅龜粿 $100

充滿台味的「減糖紅龜粿」造型超可愛！外皮軟Q不黏牙，內餡甜度刻意降低，吃起來不膩，而且大小剛剛好，不會有太大負擔。

招牌飲品推薦，由左而右：芋泥波波奶綠(熱)、麵茶拿鐵(熱)、招牌麵茶杏仁凍冰沙

芋泥波波奶綠(熱) $90

超人氣飲品之一的「芋泥波波奶綠」，使用香氣十足的芋泥加入清爽奶綠，底下又撲滿彈牙小芋圓，鼻腔裡充滿奶綠的茶香味，嘴裡不停地享受小芋圓的Q彈感，很是幸福。

麵茶拿鐵(熱) $105

是我小時候味道的「麵茶拿鐵」，推薦你們試試看！毫不客氣的加入滿滿麵茶粉，熱牛奶跟麵茶混合後變成超細膩滑順的滋味。喝第一口時候有驚艷到！我一直跟漢斯先生說就是我小時候的味道啊。這個冬天喝實在太溫暖了。

招牌麵茶杏仁凍冰沙 $160

「招牌麵茶杏仁凍冰沙」把杏仁跟麵茶做了創意組合，喝起來是微沙的口感，搭配杏仁凍的滑嫩，讓人印象深刻。

有春茶館的2026新菜單有讓我驚艷到耶！不是很浮誇的菜色，但是吃過後都會記憶深刻。從暖胃的鍋物、吃得飽又有記憶點的主食套餐，到能慢慢配茶的點心與甜品，光是這張菜單就讓我有點選擇困難，是在太符合台中人吃飯聊天的習慣了。

想要品嘗新品的話陶鍋濃白雞湯、扁魚沙茶鍋點起來！份量足夠，口味也濃郁的可以讓人喝光湯底。再來個餐後甜點麵茶炸年糕、蜜糖粳粽冰，一人來獨享也好，還是多人聚餐，都很可以！

有春茶館大墩店

▋營業時間：11:30-21:00

▋地址：台中市南屯區大進街377號

▋電話：0423221669

▋平台：官網 / ＦＢ / ＩＧ

▋過年期間營業時間：除夕店休、初一正常營業

文章來源：豬飛小姐的彩色生活