台中人氣可頌專賣推萬聖節限定商品，好評延長開賣至跨年夜後～

說到台中厲害可頌專賣，這間木木や一定榜上有名！開幕至今人潮依舊不減，除了招牌香草糖可頌，還推出多款造型可頌，近期更推出了萬聖節限定商品，一開賣就爆紅，沒預訂幾乎買不到，目前官方粉絲團已公告女巫系列千層商品將延長販售至跨年夜後，還沒吃到的朋友趕緊訂一波

木木や是台中人氣麵包店柳川や的新品牌，隱身在台中西區五權西五街中，跟柳川や一樣有著醒目的麵包造景，屋頂上的巨大金可頌超醒目，一開幕就成為台中熱門打卡景點之一

不僅外觀巨大金可頌好拍，庭院中也有個巨大可頌可以讓大家打卡拍照，可以乘坐在可頌上頭拍出美美的網美照

庭院的另一區也很美，規劃了休息區，顧客可以在這邊享用美味的可頌，還可以拍上美照

木木や的品項一當天為主，如果沒有事先預訂只有現場排隊選購，越早來品項越多，除了常態性的商品還有萬聖節限定商品

女巫の掃帚

木木や萬聖節限定推出的這款女巫の掃帚糖糖個人超喜歡！使用法國奶油製作的丹麥可頌，香氣濃郁、層層酥脆，入口瞬間滿滿奶香，特別為萬聖節設計成可愛的掃帚造型，手把是香濃巧克力棒，掃帚尾巴再沾上黑巧克力點綴，甜度剛剛好，酥脆的可頌搭配微苦的黑巧克力，口感豐富又有層次

女巫の帽

另一款女巫の帽也很可愛，丹麥可頌做成帽子的造型，底層超級酥脆，上頭淋上白巧克力醬，再加上巧克力眼睛點綴，內餡是店家自製的焦糖奶油餡，冰冰的吃比較不會那麼甜膩，退冰後整體偏甜，比較適合螞蟻控

香草糖小可頌

木木や的店內招牌，幾乎是人手一袋！雖然名字叫小可頌，但實際上份量一點也不小，外層金黃酥脆、內裡鬆軟帶點彈性，咬下去時奶油香氣瞬間散開，香濃卻不膩口，那種酥香的層次感讓人完全停不下來，一不小心就把五個通通嗑光光了

紅豆麻糬可頌

這款紅豆麻糬可頌造型也蠻特別的，酥脆的丹麥可頌，中間包了香Q的紅豆麻糬，層次相當豐富，整體吃起來不會太甜膩





店家：木木や

地址：台中市西區五權西五街39號

