台中人氣壽喜燒爆集體中毒！多人住院 生蛋慕斯惹禍勒令停業

台中市西區蜜柑關西壽喜燒餐廳2月1日晚間發生疑似集體食物中毒事件。據民眾黃小姐表示，當晚8時許與2名友人前往該餐廳用餐，返家後3人陸續出現腹部絞痛、畏冷、發燒及嚴重腹瀉等症狀。黃小姐症狀最為嚴重，高燒不退需住院接受點滴治療。事件發生後，多名網友在社群平台反映有相同經歷。

業者於當晚9時即接獲首起客訴，隨即主動聯繫受影響顧客。餐廳公關張小姐表示，經初步檢查研判，問題可能出在以生食級雞蛋製作的蛋慕斯沾醬，製作流程中保存溫度控制可能有疏失。

廣告 廣告

目前掌握至少4至5組客人出現身體不適症狀。台中市衛生局食安處於2月3日前往現場稽查，發現多項缺失，包括個人物品未專區放置、未出示病媒消毒紀錄、廚餘處理廠商資訊不全，以及食品添加物未妥善管理等問題。

食安處已採集食品及環境檢體送驗，預計兩週後檢驗結果出爐，並要求業者自2月5日起暫停營業。小兒科醫師施勝桓指出，生食雞蛋或未熟蛋可能感染沙門氏菌，通常在食用後6小時發作，症狀包括發燒、噁心、嘔吐及腹瀉。

免疫力較差的老人、小孩族群若感染，最嚴重可能引發敗血症。食安處組長楊毓棻表示，若檢體檢出病原菌，將依食品安全衛生管理法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。若人體與食品檢體檢出相同病原菌，將移送司法機關偵辦。

蜜柑關西壽喜燒以棉花糖壽喜燒及生蛋慕斯聞名，主打不到600元即可品嚐和牛，使用日本進口魚沼越光米，開幕後天天座無虛席。業者已發布道歉聲明，表示將全權負責顧客醫療費用與相關損失補償，並進行全面整頓，確保食品安全後再行營業。

更多品觀點報導

居酒屋女員工狂偷吃客人餐點！噁心行徑全被拍下

林聰明沙鍋魚頭驚見蟑螂！2門市延長停業 光華店無限期整頓

