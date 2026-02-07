台中人氣第二市場停車場變潮了！能喝咖啡還可逛年貨市集

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中人氣市場「第二市場」周邊以往因停車位一位難求，屢讓遊客抱怨，台中市府打造台中市第二市場(興中)停車場，另打造附屬店鋪及中區親子館，位於一樓的兩個店鋪自今日起率先展開營運，結合咖啡館與室內市集形式，讓民眾走訪第二市場時，也能同步體驗全新的休憩與消費空間，迎接農曆春節還規劃「年貨微市集」，提供民眾採買年貨，感受節慶熱鬧氣息，讓停車場飄潮味。

交通局長葉昭甫表示，台中第二市場已超過百年歷史，一直是中區重要的生活與飲食聚落，為翻轉舊城區商機，市府先行完成第二市場停車場啟用，有效改善中區停車需求；另為擴大停車場附屬空間運用價值，第二市場停車場附屬建物二樓設置中區親子館，打造親子友善的學習與互動空間，為中區家長的育兒福音，一樓兩間店鋪則自2月7日至14日率先展開營運。

交通局指出，其中進駐第二市場停車場的咖啡館，讓停車場飄咖啡香，也提供休憩選擇，室內市集則分為「親子輕市集」與「年貨微市集」兩階段進行，2月7日至9日登場的是以親子為主題的輕市集，有親子拼豆手作、親子指甲彩繪、嬰幼兒手作圍兜與手帕、質感英式髮飾、別針等生活小物攤位，也有採用放牧雞蛋，使用專利氣壓式麵糊製作的健康雞蛋糕等美味輕食迎賓。

首場親子輕市集另特別請來國安一期好宅的青創品牌「氣球物語」，到場進行造型氣球教學與販售；民眾憑媽媽手冊或寶寶手冊消費，將提供個別攤位優惠或滿額贈。

緊接著2月10日至14日主打「年貨微市集」，精選年節相關攤位營造質感市集，方便民眾採買後，直接提著豐盛年貨到停車場。

葉昭甫指出，台中停車場變潮了，盼藉便利且複合功能設施吸引更多民眾走入舊城，活絡商圈與觀光發展。

