台中人沒收到「小橘書」憂成邊緣人 民政局曝原因

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國防部印製「台灣全民安全指引」提升民眾面對天災、敵人侵略等危機挑戰的應變能力，11月19日起發放，台中市不少民眾疑惑迄今沒領到「小橘書」，有人等不及跟議員索取，也有人懷疑淪「邊緣人」沒拿到；民政局澄清，台中市被國防部列第4梯次發放對象，安全指引尚未送達台中，預計12月19日起會透過民政系統發放，預計發放115萬戶，一戶一冊。

為提升全民面對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機挑戰的應變能力，國防部全民防衛動員署印製「台灣全民安全指引」，並由內政部協調地方政府民政系統自11月19日起進行發送，預計明年1月5日前完成全國約980餘萬家戶普發。

不過，近來有不少台中人不解，為何至今都沒收到「小橘書」，有人懷疑自己淪「邊緣人」，更有人懷疑「小橘書」根本被市府「暗摃」刻意不發。

民政局強調，國防部將台中列第4梯次發放對象，目前「台灣全民安全指引」還未送達台中，台中市配合中央作業，各區公所均已召開工作會報說明民政系統發放作業，等手冊寄達，會請里、鄰長、里幹事等協助發放，台中預訂各區公所自12月19日起陸續發放，總計發放全市115萬餘戶，一戶一冊。

台中市議員黃守達也說，最近服務處這本全民安全指引詢問度很高，服務處準備的手冊都已被索取一空，很多民眾都來問台中市何時會發放，他已向民政局確認，手冊預計將於12月11日前後送達台中，因涉及里鄰長的分工派送，發放至家戶的時間難免會有些落差，再請大家多留意，在收到實體手冊前，民眾也可以先參考電子版。

