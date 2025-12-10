台中人注意了！明年元旦起「未投保」無法租借YouBike 理賠金額最高達百萬

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中市政府宣布自明年1月1日起，未完成YouBike 2.0及YouBike 2.0E公共自行車投保程序的市民，租借系統將全面鎖定借還功能，不得再租借。交通局長葉昭甫說明，這是基於保護市民生命安全的核心理念，全面導入安全保險措施，希望透過完整的保險制度，讓民眾騎乘公共自行車更安心。

明年1月1日起，未完成YouBike 2.0及YouBike 2.0E公共自行車投保程序的市民，租借系統將全面鎖定借還功能，不得再租借。（圖／交通局）

葉昭甫指出，市府自今年4月1日起，實施未投保者不得使用YouBike 2.0E電輔車，以及未完成投保意願調查者不得租借YouBike 2.0等措施，帶動市民踴躍投保。目前YouBike投保率已達96％，成效顯著，為持續守護市民騎乘安全，市府將自115年起全面落實「未投保、不得租借」制度，YouBike 2.0E電輔車、YouBike 2.0車種一體適用。

根據交通局統計，台中市每天平均有6至7萬人騎乘YouBike，規模等同台中捷運綠線日旅運量，建立完善投保制度是安全不打折的重要政策，市民習慣使用YouBike當接駁、短程的代步工具，統計今年10月YouBike單日最高的騎乘量為7萬1300人次，11月更在28日刷新紀錄，單日即飆上7萬3,000人次，顯示使用率持續攀升，在騎乘量大幅增加之際，加強安全防護與投保率更是刻不容緩。

交通局指出，為全面提升保障，自115年1月1日起所有YouBike 2.0及2.0E車輛皆須納入既有傷害保險加保，凡未完成主管機關認可之投保程序者，無論車種，系統上之借還功能將不予開放，亦不得提供現場借車服務。市府已請營運業者微笑單車公司配合執行「未完成投保不得租借」之系統與作業調整。

交通局強調，騎乘YouBike投保免費，若騎乘YouBike發生意外事故，導致被保險人死亡、失能或住院，得憑相關醫療文件向保險公司申請理賠。保險最高理賠金額為新台幣100萬元；如未滿15足歲者為喪葬費用及失能保險金，每人新台幣69萬元，傷害住院日額給付最高為每日新台幣1000元。交通局提醒，市府以保護市民生命安全為首要考量，後續將持續檢視相關措施並加強宣導，期望透過完善的保險與管理機制，讓市民安心使用公共自行車服務。

市府補充說明，台中市長盧秀燕積極推動YouBike站點普及化，全力落實「藍天白雲行動計畫」，鼓勵市民以綠色運輸取代短程汽機車，為減碳、環保共同努力，台中市自2014年7月試營運YouBike服務至今即將12年，目前已有超過232萬名微笑單車會員，至今年11月底YouBike 2.0站點突破1,700站，累計騎乘人次更達將近1.2億，逐步實現「里里有YouBike」的目標。

