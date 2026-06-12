台中人準備搶！全台最難訂Buffet島語7／18開幕 台中戶外區首度亮相

被封為「全台最難訂Buffet」的「島語」，宣布台中漢神洲際店將於7月18日亮相，且首度規劃戶外區，引爆饕客期待。圖為「島語」台茂店。(陳韻萍攝)

今年11月「島語」將進駐台南南紡夢時代，台北大巨蛋店預計今年下半年登場，屆時全台共有6家「島語」，分布北中南。(陳韻萍攝)

成人吃「島語」，最低一個人1490元加1成，搭配琳瑯滿目的眾多美食和酒款，網友稱為「平價版的饗A JOY」。(陳韻萍攝)

「島語」9個餐檯9種美食主題，首創「一島檯一餐酒」的Wine Paring服務。(陳韻萍攝)★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

去年8月下旬開幕的「島語」高雄漢神店，獨家設置了10席板前座位，這也是全台自助餐廳首創有板前座位區的用餐型態。(陳韻萍攝)

「島語」桃園台茂店去年底開幕時，獨步全台引進日本神戶360年老字號的「菊正宗清酒」，展現日本匠人文化。(陳韻萍攝)

「忠青商行」林口三井店近期升級營運模式，打破以往單點框架，推出「主食套餐＋台味自助吧吃到飽」，平日最低378元起。(緯豆集團忠青商行提供)

「招牌好蝦蛋飯套餐」被網友譽為「台北第一蝦仁飯」，鋪滿足量肥美清甜的鮮蝦仁，搭配半熟流心蛋與特製濃郁蝦醬，風味迷人。(緯豆集團忠青商行提供)

自助吧融入了濃濃的台灣復古味與時令驚喜，包括水晶拔絲地瓜、金黃薯條、台式甜不辣、香脆春捲等總計12種品項，通通無限供應。(緯豆集團忠青商行提供)

台灣吃到飽戰場再度升溫，從高端百匯到台味自助吧，品牌業者無不端出王牌搶客。被封為「全台最難訂Buffet」的「島語」，近日投下震撼彈，宣布台中漢神洲際店將於7月18日亮相，且首度規劃戶外區，尚未開幕就引爆饕客期待。而主打眷村台味的「忠青商行」也加入戰局，林口三井店升級推出主食加自助吧吃到飽，378元起就能吃遍古早味炸物與甜品，真的是吃貨福音。

【全台最難訂Buffet 島語台中漢神店7月中開幕】

被網友喻為「全台最難訂Buffet」的人氣自助餐品牌「島語」，台中漢神洲際店將於7月18日開幕，首度規劃戶外區，訂位資訊近期將公告。這也是「島語」繼台北、高雄、桃園後的第4間餐廳，備受吃到飽控關注。業者透露除了台中漢神洲際7月開幕，今年11月「島語」也將進駐台南南紡夢時代，台北大巨蛋店預計今年下半年登場，屆時全台共有6家「島語」，分布北中南，堪稱饕客之福。

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台灣吃到飽競爭激烈，市場上無限供應的自助餐廳類別眾多，從火鍋、燒肉、多國百匯，到泰式料理、日本料理、蔬食吃到飽等，連餐酒館類的吃到飽都有。漢來美食旗下的「島語」全台僅3家餐廳，店家數不算多，之所以可以在美食界穩占一席之地，高CP值的價格和到位的服務，以及穩定的餐飲品質，堪稱品牌屹立不搖的主因。

以價位來說，成人吃「島語」，最低一個人1490元加1成，搭配琳瑯滿目的眾多美食和酒款，這價位CP值很高；加上「島語」背後的美食操刀手，來自被譽為「餐飲南霸天」的漢來美食，餐飲表現有一定的水準。歷史悠久的漢來美食，旗下經營的餐飲類別繁多，包括粵菜、中菜、烤鴨、蔬食、牛排館、湯包店、吃到飽自助餐廳、宴會廳、烘焙坊等，價位從高端到平價皆有，集團集體採購可壓低成本，加上諸如烤鴨等集團品牌的友情助攻，讓「島語」餐檯上的料理，一直保持穩定的水準，還被網友稱為「平價版的饗A JOY」。

「島語」還未創立前，漢來美食旗下的自助餐廳「漢來海港」就以高CP值深入人心，尤其是新鮮的海鮮和餐廳水準的熱菜，更是吸客亮點。「島語」把這些優勢再放大，9個餐檯9種美食主題，更首創「一島檯一餐酒」的Wine Paring服務，每一家門店在共同的主軸下，皆有各自的獨特處，也成為品牌吸引客群的主因。

舉例來說，去年8月下旬開幕的「島語」高雄漢神店，獨家設置了10席板前座位，這也是全台自助餐廳首創有板前座位區的用餐型態，10席板前讓饕客能邊享用現做料理、邊欣賞職人手藝；半公開的板前座位4席設在日料區，6席設在炸物區，鬧中取靜，別有意境，令人有一種在正宗日料店用餐的錯覺。僅10席的板前座位毋須特別加價，雖然可預訂，還是要靠運氣才能坐到。「島語」桃園台茂店去年底開幕時，獨步全台引進日本神戶360年老字號的「菊正宗清酒」，採傳統生酛釀造工法，延長發酵時間使口感呈現清爽辛口、輕盈易飲的風味，展現日本匠人精神。而即將於7月18日開幕的「島語」台中漢神洲際店，首度規劃戶外區，令人期待。

【忠青商行升級版 378元起主食＋自助吧吃到飽】

看好民眾喜歡吃到飽，以眷村美食聞名的「忠青商行」，林口三井店近期升級營運模式，打破以往單點框架，推出「主食套餐＋台味自助吧吃到飽」，平日最低378元起即可暢享眷村主食、精緻配菜，還能無限取用12款古早味炸物、甜品與飲品，以高CP值搶攻店家周邊學生與家庭客。

店家將眷村經典結合台式辦桌的熱鬧氛圍，點任一套餐即可開吃全新自助吧。藝人老闆、男團棒棒堂出身的阿緯，不藏私推薦主餐人氣第一的「招牌好蝦蛋飯套餐」，白米飯上鋪滿肥美鮮蝦仁，搭配半熟流心蛋與濃郁蝦醬，被網友封為「台北第一蝦仁飯」；另一款「蝦捲紅糟肉滷肉飯套餐」，一次集滿3種經典台味，蝦捲爆汁、紅糟肉外酥內Q，再淋上滷肉醬香，整碗飯10秒扒光超唰嘴。

自助吧中最吸睛的莫過於「水晶拔絲地瓜」，選用台農66號地瓜，外層裹上冰鎮麥芽脆糖，外脆內綿、甜香不膩，一口上癮。其餘品項包括仙草、愛玉、豆花、鹼水粽、甜粿，以及炸奶皇包、薯條、甜不辣、春捲等，還有阿薩姆紅茶與無糖綠茶暢飲，品項依季節更換，大人小孩都滿足。

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