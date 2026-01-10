台中人的口袋名單！這家江浙手路菜20年如一日的穩定美味，停車方便、出餐快速，家庭聚會不踩雷

年初在冷冷的天和教會小組一起來吃在台中已經開業20年的▸如意樓江浙料理◂，整桌熱菜一上來真的瞬間暖起來，好吃的江浙菜就是有這種魔力，大家邊吃邊聊，不知不覺筷子都沒停過啊！

店家往前走就有自帶免費停車場，開車來完全不用繞、不用找位子，這點真的超加分～不過假日人多可能會比較早被停滿囉。

如意樓的座位都是圓桌，且桌上有轉盤方便大家圍在一起用餐。

二樓最裡面有一桌可坐十人的大桌，也有一個包廂區（但當天有人在用餐就沒拍），整體環境都很適合多人聚餐。

菜單如下，由於我們這天用餐人數較多，訂位後店家請我們加Line，他們會提供菜單請我們先完成線上點餐，當天到達後就可以直接出餐了也很方便。

也有直接依人數設計好的桌菜，應該都是店內的招牌菜色啦！

上海菜飯

米飯吸滿青菜香氣帶點溼潤感，吃起來清爽又不單調，是那種會默默一直扒的飯；不過一份的份量大概5-6人吃差不多，人數再多一點就要再叫一份或是多點幾碗白飯來搭配。

干絲牛肉（大）

牛肉絲嫩口不乾柴，干絲吸附醬香鹹香開胃，辣度剛好十分下飯！

宮保雞丁

雞丁嫩口搭配有香氣的乾辣椒，微辣帶麻超涮嘴，配飯會不小心多吃半碗～

百果花椰菜

花椰菜熟度處理的剛剛好不會太硬也不會過軟，脆口清甜，剛好平衡前面重口味菜色。

蜜果蝦球

外層酥脆、炸衣不會過厚，裡面蝦肉口感Q彈，淋上香甜的美乃滋，是大人小孩都喜愛的菜色！

無錫排骨（大）

人數多一定要點大份的！甜鹹醬汁整個巴進排骨裡實在入味，肉質軟嫩輕輕一咬就化開，大口咬下特別幸福啊～

滑蛋蝦仁

嫩蛋真的滑到不行，入口是柔軟綿密感，蝦仁彈牙又新鮮，也是會讓人大口扒飯的菜色！

鹹蛋苦瓜（大）

鹹蛋黃的香氣把苦瓜的苦味壓得剛剛好，吃起來尾韻反而回甘，不會過鹹很耐吃哦～

山藥雞片蛤蜊湯

最後再來上一鍋暖胃湯品結束這回合！湯頭有加入枸杞喝起來清甜不重鹹，煮得適宜的山藥搭配雞肉和蛤蜊，讓我們在冷冷的冬日裡整個大滿足～

這天來吃如意樓覺得老字號手路菜就是穩耶！不知道是不是我們太會點，這天點的每道口味都挺適宜且不顯油膩，在座的每個人都覺得挺好吃的，加上菜色選擇多很適合多人聚餐一起來大塊朵頤！也很適合帶長輩前來用餐哦，提供給有聚餐需求的朋朋們參考啦～

如意樓江浙料理

地址：臺中市西區自治街79號

電話：04 2372 7899

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00（週一週二公休）

FB：https://www.facebook.com/juyiloo

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘