台中人的年味從這開始！連排14年的第五市場「百元年菜」 超狂醉豬腳、佛跳牆太晚來就買不到

台中第五市場「丸東商號」每年推出的年菜料好實在，不僅深受在地人歡迎，也吸引不少外地遊客專程來買。

對許多台中人而言，第五市場的年味是從「丸東商號」開始。現任市場自治會長，也是丸東老闆的李西東，市場裡都喊他一聲「東哥」。他出生南屯農家，家族三代務農，哥哥走學術路線，他則選擇進入市場，靠雙手討生活。國中畢業後，做過鐵工、木工、車床與噴漆，19歲進入第一市場的丸文當學徒，才真正踏進魚漿製品這一行。

台中第五市場「丸東商號」自14年前推出百元年菜，每到春節前夕就會掀起排隊搶購熱潮。

人稱「東哥」的丸東商號老闆李西東，靠著百元年菜與精湛魚漿手藝，為傳統市場注入新活力。

原本只是打下手，卻因師傅出走，被迫提早上陣。一般學徒需3年多才能學成，他一年半便出師。1978年，家族賣地支持，在當時被視為高級市場的第五市場，一口氣買下2個攤位，開始經營魚丸生意。40多年過去，丸東已成為第五市場的代表攤商。

「丸東商號」是台中第五市場名店，以魚丸、甜不辣等魚漿製品起家。

丸東商號的百元年菜網羅「魚皮白菜滷」「炸紅燒肉」等近35種好菜，也有各種真空包裝料理。

14年前，量販店搶走人潮，東哥決定在年節推出平價年菜。第一年推出6道百元年菜，吸引人潮一路排隊到市場外。關鍵在於自家手工與以量制價，魚丸、甜不辣自行製作，才能壓低成本。

丸東的百元年菜為每日限量，先排先選，為了緩解排隊人潮，每日開賣前會出動抽號碼牌機。

「丸東佛跳牆」濃縮排骨、芋頭與鳥蛋精華，雖無昂貴海鮮乾貨，但層次豐富。（300元／份）

丸東年菜每天現做、不添加化學成分，像「佛跳牆」雖走平價路線，包括排骨、鳥蛋、栗子、貢丸、魚皮、大白菜與芋頭九樣食材等，每種都得先下油鍋炸過鎖住滋味；排骨還需用蒜頭、米酒、肉桂粉等特製香料醃製兩天。來自新社的香菇、高雄直送的海鮮、曬乾再炸的魚皮，都是老客人熟悉的味道。

「紹興藥膳醉豬腳」湯頭帶藥膳甘甜，豬腳皮Q肉軟，爽口不膩，建議作為涼菜食用，若想加熱則推薦加入米線。（350元／份）

「鯧魚米粉」的魚肉細嫩，湯頭以魷魚等乾貨熬煮，鮮味溫潤，米粉與芋頭吸滿湯汁，是許多長輩指名的圍爐菜。（450元／份）

「紅燒獅子頭」（前）加入比例精確的荸薺、胡蘿蔔，底部放上能吸收湯汁的寬冬粉；「麻油米糕」（後）粒粒分明，調味清爽。（皆為100元／份）

最搶手的還有媳婦研發的「紹興藥膳醉豬腳」，不同於傳統紅燒豬腳的油膩，這道菜以紅棗、當歸、川芎等藥材煮過後冰鎮，再倒入紹興酒浸泡，口感皮Q肉彈，酒香清雅，推出首年便造成搶購，曾經熱銷到必須購買整套年菜才吃得到。而「紅燒獅子頭」「筍乾燴腿庫」「鯧魚米粉」這些看似家常的菜餚，更是東哥累積數十年，用真材實料端出的平價美食。

「筍乾燴腿庫」選用大塊豬後腿肉，搭配鮮嫩的酸香筍乾，肥肉富含膠質，瘦肉部分建議可稍加燉煮。（450元／份）

「烤雞」煙燻味十足，是不少客人過年必吃菜色。（250元／份）

丸東商號

位置：台中市西區第五市場8號攤位

電話：04-2227-9299

營業時間：06：30～13：00，週一公休。

年菜資訊：開賣時間約08：30～09：00，2月14日至16日提前自07：00開始，不接受預訂，無宅配服務。

