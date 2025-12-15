台中人超愛的東泉辣椒醬「辣中帶甜」竟無糖份？醫揭1成分是好吃祕密

記者陳佳鈴／台中報導

台中人超愛東泉辣椒醬，無論甚麼料理都要加入東泉。（示意圖／資料照）

台中人的「靈魂醬料」東泉辣椒醬，無論吃甚麼都要加才覺得對味，甚至近年來還開發出「東泉辣椒醬咖啡」、「東泉辣椒醬霜淇淋」等產品！為什麼台中人都這麼愛？胸腔暨重症專科醫師蔡明劼也公開好吃又美味的秘訣！蔡明劼說他買了幾瓶回家深入探究這款地方美食的成分後，發現其之所以順口、獨特的關鍵所在。他同時以醫學專業角度，向大眾普及了成分中的「甜味劑」知識，強調只要適量享用，民眾無需擔憂，可以安心享受這份在地滋味。

醫師蔡明劼在臉書發文表示，前陣子到台中旅遊時，買了幾瓶東泉辣椒醬，他第一次品嘗便發現其辣中帶甜，口味獨特且越吃越順口。他特別查看營養標示，結果竟發現糖分標示為零，讓他相當訝異。

蔡明劼進一步查看成分才發現，「原來是添加了甜味劑（蔗糖素、醋磺內酯鉀）。」他指出，許多人一看到甜味劑就覺得對身體不好，但這樣的觀念其實已經過時。根據2025年發表於《Nature Metabolism》的最新研究，若合理使用非熱量甜味劑，尤其是取代含糖食物，有助於體重控制，且甚至可能透過腸道菌相調節，對代謝與腸道健康帶來正向影響。

不過蔡明劼也強調，並非鼓勵大量攝取甜味劑，「而是劑量、使用情境，以及整體飲食型態都很重要。」如果能藉由甜味劑，減少精製糖的攝取，同時滿足味覺、提升飲食的持續性，對正在控制體重或血糖的人而言，反而是一個務實的選擇。

