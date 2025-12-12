台中人逆轉小宅趨勢！購屋坪數連2年成長 專家揭：這三區「買老買大」

記者陳韋帆／台中報導

台中房市小宅化趨勢出現觸底反彈跡象，今年Q2台中平均購屋坪數30.72坪、連續第2年出現年增。(圖／記者陳韋帆攝影)

台中房市小宅化趨勢出現觸底反彈跡象！台灣房屋集團觀察數據顯示，今年Q2台中平均購屋坪數達30.72坪，與2023年最低紀錄相比，增加1.55坪，相當於多了一間兒童房。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，主因豪宅供給增加、囤房稅2.0、與消費者傾向「買老買大」策略。

台灣房屋集團統計台中住宅買賣移轉平均面積變化，今年Q2平均購屋坪數30.72坪，雖不同於多年前40坪起跳習慣，但年增0.81坪、連2年成長，50坪以上成屋買賣也明顯增多，在全台小宅化趨勢中，台中市內出現了逆轉局勢。

2023~2025年台中平均購屋面積變化。（圖／台灣房屋提供）

台中人開始鎖定中古屋「買老買大」 拉升平均購屋坪數

張旭嵐指出，西屯、南屯、北屯等中大坪數交易相對活絡地區，今年的平均購屋面積都比前2年增加，推升全市整體坪數。此外，打炒房政策讓部分屋主心態軟化，買方在議價上較有優勢，更有機會在預算不變下，買到大一點的房子。

另一方面，台中新案單價高昂，全市整體均價高達5字頭，但屋齡20年以上的中古屋，均價僅約2字頭，因此消費者更傾向於「買老買大」的中古屋，使近期的平均購屋坪數比前兩年略增。

台中海線新案交屋潮現 小宅拉低平均購屋坪數

進一步觀察台中近3年坪數增減較多的前五名行政區，增加最多的是霧峰、后里，平均購屋面積大增逾10坪；南屯、中區等蛋黃區則逆勢擠進增加組。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，坪數增加最多的霧峰、后里，因推案朝土地成本更低的非都計區域擴散，供給物件以50坪以內的小透天居多，帶動坪數成長。南屯因交易集中在相對平價的嶺東商圈，加上七期的中大坪數豪宅交易佔比略有提高而放大。中區則因打炒房使套房申貸困難，消費者優先考慮15坪以上物件，且老屋重建使低公設比公寓轉為高公設比小宅，坪數反映公設比變化而提高。

至於購屋坪數減少的區域則以海線蛋白區為主，縮水最劇烈的冠亞軍為清水與外埔，坪數減少超過7坪。陳定中指出，近年海線買盤結構與產品型態改變，從兩三代同住轉為市區外溢的小資族，推案從透天厝轉為2、3房首購宅，加上過去3~5年間推案的小坪數新案於今年完工交屋，尤其台中港市鎮中心爆發交屋潮，大幅拉低了海線的住宅買賣移轉平均面積。

