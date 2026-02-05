台中人過年就靠這一味！建國市場「萬家香」23味獨門配方 把臘味變成圍爐必備

萬家香的臘肉香是台中人過年記憶的起點，每逢歲末，攤位飄散的煙燻與酒脂香氣，成了市場裡最鮮明的年味地標。

走進建國市場，「萬家香南京板鴨食品行」的香氣，是不少老台中人記憶裡過年的味道。創辦人劉運財50多年前在建國路落腳，向外省師傅學習鹹水鴨、燻魚與臘肉技術，並整合不同師傅的配方，研發出以23種香料構成的獨門味道。

萬家香的臘味能歷久不衰，關鍵在於原料與製程。堅持使用台灣生鮮豬肉，宰殺後數小時內分解冷凍，全程在冷藏室加工，避免發酵與異味。老闆驕傲地拆了一包金華火腿給我聞，「我們家的只有純粹鹹鮮與脂香，完全沒有市售產品常見的臭香味。」過年期間，「湖南臘肉」的煙燻香、「廣式臘腸」的酒脂甜，是市場裡最受歡迎的年貨之一。

廣告 廣告

走進萬家香，抬頭便是玲瑯滿目的臘味牆，臘肉、火腿與膽肝交織懸掛，展現店家深厚的製作工藝。

「萬家香」是台中最具代表性的外省臘味名鋪。

被老饕形容為「肉類的烏魚子」的「金銀肝」，是萬家香最具代表性的年菜，由於製作不易又耗時，已越來越少在一般臘味店看到。老闆在醃製好的豬肝中，手工塞入特製豬板油，吃之前可放到電鍋加水蒸15分鐘。

店內也保留傳統的非真空臘肉，整條擺放在攤位前，肉質紮實且煙燻香氣濃郁，食客能依需求親自挑選肥瘦比例，感受老市場最真實的採買樂趣。

嚴選台灣生鮮豬肉製作的「金華火腿」，經過時間熟成，散發純粹的鹹鮮與脂香。

蒸熟後將金銀肝切成薄片，發現那層白玉竟變成透明，而且板油吃起來脆而不膩，搭配蒜苗、白蘿蔔或蘋果片，酒香與油脂在口中炸裂，豐富層次感確實不輸高級烏魚子。今年不妨也買來試試，為年菜餐桌增添驚喜。

「湖南臘肉」經中藥醃漬與煙燻賦味，店家還貼心提供剔除肉頭肉尾的小包裝，讓小家庭買回家即可輕鬆料理。（420元／斤）

「廣東臘腸與肝腸」（前，400元／斤）酒香優雅，肝腸脂香濃厚，是煲仔飯首選；「四川辣香腸」（後，420元／斤）以生鮮台灣豬製作，迷人麻辣風味讓人一吃就愛上。

除了金銀肝，萬家香也默默守著不少逐漸消失的保存食工法。像是「風雞」，源自早年無冰箱年代、遠行送禮的實際需求，將雞肉醃製後懸掛風乾，時間慢慢累積出沉穩而內斂的陳香；還有以厚實海鰻製作的「鰻鯗」，做法近似一夜干，卻在鹹度與口感上更為厚實。

以豬肝包覆美味油脂的「金銀肝」（前，200元／包，5兩）是越來越少見的年菜佳餚；「陳年金華火腿」（左後，750元／斤）與「蜜汁肉乾」（右後420元／斤）都是春節熱賣商品。

15年前，創辦人劉運財將店交棒給第二代，歷經市場搬遷、客源一度流失又回流，萬家香展現老店特有的韌性。因應時代轉變，店家將臘肉與火腿細心分切成小包裝，並剔除肉頭肉尾，讓小家庭也能輕鬆入手；不變的，是始終堅持古法製作的態度，試著把這股熟悉的年節滋味，繼續留在餐桌上。

萬家香現由二代與三代一家四口共同經營，他們始終堅持古法製作，要讓這份美味再傳承50年。

萬家香南京板鴨食品行

地址：台中市東區建成路500號C308

電話：04-2226-0083

營業時間：05：00～14：00，週一06：00～12：00。

更多鏡週刊報導

年夜飯吃辦桌大菜只要熱炒價！嘉義「桃城古味」新年端出超高CP值的櫻花蝦米糕、干貝佛跳牆

從烤鴨到創意年菜！嘉義「新北平」以霸氣龍蝦、爆漿帆立貝與咖哩軟殼蟹 端出2026最強年夜飯

走進嘉義老字號「明津飲食店」 把消失中的酒家菜端回年夜飯