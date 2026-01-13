台中今年最大場「年貨大街」 百工百業博覽會16日登場

百工百業博覽會主辦單位今（13）日在台中市政府舉行記者會，公布展出內容。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 去年底啟用的台中國際會展中心迎來今年的首展，「台中百工百業博覽會」將於1月16日起至1月19日連續4天登場，展出內容包含台中首屆室內最大規模年貨展、觀光旅遊展、國際交流區、國際新車展示區、數位AI家電暨廚衛安全設備展、房產建材裝潢展、幸福產業區等豐富精彩7大展區主題，展覽館1樓全區展開高達684格攤位，堪稱是今年台中最大場的「年貨大街」。

主辦單位今（13）日在台中市政府舉行記者會，公布展出內容，香火鼎盛的台中樂成宮也參展，董事長何敏誠說，大家可以把樂成宮當成「城市祈願所」，想發財的、求姻緣的、求身體健康的、求小孩聰明念書的通通可以來。

隨著農曆年節將至，特別打造室內年貨採購盛會，規劃五大特色主題，並首創結合台中知名飯店與餐飲集團，推出「飯店年菜與餐券採購一條街」，喜迎馬年一次備齊豐盛年貨。包括有茗茶區：台中市茶業公會集結世佳茶業、東大、依然、春勇茶王、一山一茶、大眾茗茶、梨山金茗、靜祥閣等品牌，用嚴選好茶品味慢活人生。品酒區：由台中市酒類公會號召，集結東順興、英蓋爾、金門酒廠、大安甘醇、白水芳華、福峰、頂藏、永紳、瓦倫、帝悅、昇龍、澳欣、禾樂、吉平、綠康等品牌，涵蓋國產與進口威士忌、葡萄酒、日本酒、清酒、高粱與精釀啤酒，逢年過節好友群聚以美酒致敬久違的再相逢。

品牌伴手禮區：裕芳食品、三點一刻、台灣第一味 TEA TOP、陳允寶泉、海越食品、瑞春醬油、阿華師、黑橋牌等年節禮盒，挑選知名伴手禮讓送禮暖入心坎裡。

飯店年菜與餐券專區：日光溫泉酒店、仲信金鬱金香酒店、美美心港式飲茶、大巨人鐵板燒、金磚極品牛排、岩漿麻辣火鍋等，提供年菜與餐券一次購足。

精品咖啡主題館：集結2025 WCC台灣選拔賽冠軍「尋品·旬品咖啡」、魏爵咖啡、小旅行Café、拾穗咖啡等品牌，呈現精品咖啡生活風格。童鞋主題館：由台中鞋業公會打造，聖荃童鞋、新大、艾樂跑、崇銘紡織等品牌參展，提供品質保證的原廠授權童鞋。

由台中市旅行商業同業公會號召集結多家旅行社推出2026春節熱門行程，全面清倉一位不留，日本、韓國、泰國、越南、歐洲等航線優惠齊發。

市場首創整合「數位家電 × 精品廚衛 × 居家安全設備」三大產業主題，由台中電器公會聯手台中廚具公會集結近 40 家品牌聯合展出，打造一站式居家升級解決方案。由台中市汽車商業同業公會號召，集結Volvo、Ford、寶獅、雪鐵龍、KIA等多家國際車廠進駐展場，現場展示多款主力與新世代車型，涵蓋節能科技、智慧駕駛輔助與多元車款選擇。民眾可於展場近距離體驗車輛設計與配備特色，實際了解不同車款在安全性、舒適度與使用情境上的差異，為新年度換車或家庭用車需求提供更多參考選擇，也展現台中汽車產業與消費市場的活躍動能。

擁有兩百多年歷史、名列國定三級古蹟的台中樂成宮，由天上聖母（旱溪媽祖）率領宮內眾神進駐商業展覽現場，為各行各業的職人、企業主及勞工朋友們加持賜福。此為樂成宮建廟以來，神尊首次大規模跨出傳統信仰場域，參與以產業為核心的博覽會，象徵宗教信仰與百工百業之間的連結與守護，展現信仰在當代城市生活中的延續與支持力量。作為臺中重要的地方信仰中心，樂成宮長期承接著人們在生活與心靈層面的寄託。本次透過策展主題「城市祈願所」，將信仰帶入商業展覽現場，呈現其在現代生活中與民眾的多元互動。

香火鼎盛的台中樂成宮也參展，董事長何敏誠說，大家可以把樂成宮當成「城市祈願所」 圖：唐復年/攝