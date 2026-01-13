台中今年首例M痘！30歲男「不安全性行為」後確診

目前接種M痘疫苗仍為預防M痘最有效的方式。（示意圖／本報資料照）

耶誕及跨年連假剛過，各類社交聚會頻繁，台中市卻傳出今年首例M痘本土病例。1名30多歲本國籍男性，於去年12月下旬陸續出現發燒、頭痛、喉嚨痛及皮疹等症狀，經醫師評估並於1月9日採檢後確診為陽性。台中市衛生局獲報後隨即展開疫調，發現該名個案曾與異性發生未使用保險套之風險性行為，目前已匡列相關接觸者進行21天自我健康監測，所幸接觸者暫無症狀。

衛生局長曾梓展警示，去年台中市1年確診7例M痘個案，年節將至，聚會與社交活動大幅增加，M痘主要透過高風險親密接觸傳播，民眾應提高警覺，避免透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。若約會時察覺對方臉部或身體出現疹子、水泡、膿疱等異常症狀，應拒絕接觸。

曾梓展強調，若出現畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫大或疑似皮疹，就醫時應主動告知活動史與接觸史，以利及早診斷治療。

衛生局進一步說明，接種疫苗是預防M痘最有效的防線。研究顯示，接種第1劑滿14天後具4至8成保護力，完成2劑接種則可提升至9成。目前台中市共有55家醫療院所提供公費接種服務，凡近1年內曾有高風險性行為、罹患性病或性接觸對象符合條件者，皆可透過市府疫苗預約系統登記，呼籲符合資格者應儘速完成兩劑疫苗接種，在節慶歡聚之餘共同守護公共衛生安全。

