台中仍卡關！ 江啟臣：跟川伯強強聯手 楊瓊瓔：制度勝過速度

台中市 / 綜合報導

隨著國民黨新北市長人選終於 拍板定案 ，六都只剩下「台中市長」人選還 懸而未決 ！台中市目前上演姊弟之爭，資深立委楊瓊瓔持續走 訪 基層，強調制度比速度更重要， 立法院副院長 江啟臣 也是 動作頻頻，包含跟南投縣長許淑華合體，以及前進市場掃街，更喊出要跟國民黨新北市長擬參選人李四川強強聯手。

拿著個人限量斗方，前進后里市場，大街小巷跑透透，跟民眾搏感情，立法院副院長江啟臣，期盼爭取國民黨提名，參選台中市長，畢竟隨著新北市長人選底定，六都只剩台中市陷入膠著。

立法院副院長江啟臣說：「我非常高興，看到新北有這樣大團結的氣勢，一個是第一大城，一個是第二大城，我相信新北跟台中，也是一樣是強強聯手。」語氣中透露些許「羨慕」，畢竟江啟臣不斷喊話黨中央，提名程序「越快越好」，但預計要拖到3月底前才會拍板定案，現在只能靠自己勤走自救。

主持人說：「請揭幕。」跟南投縣長許淑華合體，許淑華喊出，若江啟臣有機會入主台中市府，相信台中、南投會更緊密合作，發言被視為「挺江派」。立法院副院長江啟臣說：「謝謝縣長對我的鼓勵啦，台中是門戶，南投是明珠，實際上不管在觀光、旅遊和生活圈上面，我們是最佳的組合，也是最強的組合。」

但對手楊瓊瓔也很積極，今(12)日一早現身東勢菜市場，掃街拜票攤商好熱情，甚至還有高中同學，騎機車趕到市場力挺，面對台中提名成為六都最後，楊瓊瓔不怕比別人慢。

立委(國)楊瓊瓔說：「我認為，制度勝過速度，每座的城市都有它獨特的政治脈絡，台中目前正依照著黨中央，既定的民主程序，穩健前行。」國民黨台中姊弟之爭，雙方參選意願強烈，最後由誰出線，答案還沒這麼快揭曉。

