台中企業公司勞資顧問推薦勞動契約制定專家

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【商家指南推廣專題】

企業在人力資源管理與勞動法令遵循上，常會面臨契約條款不完整、勞資溝通成本提高等問題。今天要介紹的台中企業公司勞資顧問推薦品牌健曜勞資顧問有限公司，專注於人力資源與勞資服務，並以勞動契約制定、工作規則建置等項目，協助公司行號建立穩健的管理基礎。

健曜勞資顧問有限公司的創立，源於建億（Ken）與啓源兩位老闆相知相惜的故事。民國111年，兩人為了增進知識與工作技能，不約而同就讀國立中正大學勞工關係系研究所，Ken希望完成過去未完成的學業，啓源則因時任工會理事長，希望能提供會員更正確的資訊而投入進修，兩人因求學而認識，也在多次交流中累積對彼此專業與理念的敬意。

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民國113年初，Ken離開科技業公司人資主管職位，以個人工作室名義擔任企業勞資顧問，當時啓源剛連任工會理事長，並在同年2月初因友人張耀天律師的一通電話，開始思考轉換職涯方向。一次聊天中，Ken向啓源提到「如果雇主能更了解勞動法令，那勞工才會真正擁有更友善、更適宜的工作環境」，這句話深深觸動啓源，也讓他重新思考勞資關係的推動方式。

過去啓源從工會角度切入，熟悉由下而上爭取職場友善的過程；Ken則從企業人資主管經驗出發，看見雇主若能主動理解法令與管理責任，將更有機會由制度源頭改善工作環境。兩人的觀點逐漸交會，因此決定共同創立台中企業公司勞資顧問推薦品牌，希望透過勞、資、政三方思考角度，帶給企業全面且可執行的人力資源管理與勞資議題資訊。

品牌秉持國際勞工組織（ILO）提倡的社會對話精神，專注於完善的人力資源與勞資服務，協助客戶處理勞動法令遵循、勞資協商談判、勞資糾紛化解等需求。服務項目上，健曜提供客製化勞動契約制定、工作規則制度建置、公司內部人力資源管理辦法客製化、企業勞動條件健康檢查、勞資紛爭調解、陪同勞檢，以及勞動法令課程講授。

健曜勞資顧問有限公司主要服務對象以公司行號為主，包含企業老闆與公司人力資源主管。除了顧問服務，品牌也與効群法律事務所、典明法律事務所等各大律師事務所合作，期望為客戶打造更便捷且完整的服務內容，因而入選台中企業公司勞資顧問推薦名單。

健曜勞資顧問有限公司以社會對話精神為基礎，重視雇主、勞工與制度之間的平衡，並透過工作規則建置、內部管理辦法客製化等服務，陪伴企業建立更健全的人力資源架構。若您正在尋找台中企業公司勞資顧問推薦品牌，或正面對勞資協商、勞資糾紛調解、勞檢陪同與勞動契約制定等議題，健曜勞資顧問有限公司便能以專業經驗與合作資源，協助您打造更完整的管理基礎。

更多台中企業公司勞資顧問推薦資訊請洽以下連結～

品牌：健曜勞資顧問有限公司

聯絡電話：04-23726089

台中本部地址：台中市西區柳川東路2段131號5F

桃園分部地址：桃園市中壢區環北路400號20樓之2

營業時間：週一至週五09:00-18:00｜週六日公休

官網：https://rink.cc/qhqo2

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以上訊息由健曜勞資顧問有限公司提供