台中休旅車撞斷電線桿 駕駛受傷急送醫

社會中心／莊立誠 胡崇恩 新北報導新北市新店區一名婦人，週日下午，推著嬰兒車過馬路，走斑馬線過馬路，沒想到一輛直行轎車卻沒禮讓，直接開過去，還撞上嬰兒車。婦人嚇了好大一跳，但轎車卻連停都沒停，直接開走，所幸婦人跟小孩沒有大礙。有網友在底下留言，轎車之前疑似也有違規遭檢舉。目前警方已鎖定車牌，將通知肇事駕駛，儘速到案說明。一名婦人推著嬰兒車，快步走過斑馬線，下一秒突然冒出一輛轎車，和嬰兒車發生擦撞。只見嬰兒車震了好大一下。再看一次，當時其他車輛都停止，耐心地等婦人過去，但直行的轎車連停都沒停，撞上嬰兒車後，還裝作若無其事，逃離現場。民視記者莊立誠﹔「來到事發現場，這裡疑似因為車道設計不良，加上又有電線桿，導致視線死角，附近居民表示這裡車禍頻傳。」附近居民表示，上次有一個阿伯就是停中間，然後被後面的撞，(有很嚴重嗎)就肋骨整個斷掉，上次有一個也是過馬路，然後被剛剛那個位子的車撞到。一名駕駛擦撞嬰兒車後，肇事逃逸，警方鎖定車牌。（圖／翻攝畫面）事發就在新北市新店區新烏路一段，鄰近住宅區。當時62歲的林姓婦人，推著嬰兒車，走在斑馬線上，被突然出現的轎車撞上，整輛嬰兒車晃了好大一下。但肇事的駕駛，卻直接駛離現場。影片被PO上網，引發熱烈討論，網友說這輛車也太過分！還有網友翻出紀錄，表示這輛轎車，根本就是新店的違規慣犯。非本案律師張尊翔表示，如果有造成該名嬰兒或行人受傷，則駕駛可能涉犯過失傷害及肇事逃逸罪。一名駕駛擦撞嬰兒車後，肇事逃逸，警方鎖定車牌。（圖／翻攝畫面）遭擦撞的小嬰兒，以及林姓婦人所幸沒有大礙。警方也已經鎖定車牌，將通知肇事駕駛到案說明。肇事的駕駛，恐怕得面臨最高三千元的罰鍰，並且被吊銷駕照一到三個月。原文出處：太惡劣! 婦推嬰兒車過馬路被撞 肇事車竟直接開走 更多民視新聞報導高雄七旬翁違規右轉！像打保齡球狂撞9機車釀1死8傷最新／高雄暴衝車禍釀1死8傷 肇事老翁30萬交保尋仇? 台南機車衝進機車行還砸店 器具全壞損失逾30萬

民視影音 ・ 1 天前