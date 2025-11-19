台中休旅車撞斷電線桿 駕駛受傷急送醫
〔記者陳建志／台中報導〕台中一名年約62歲男子，今天上午10點多駕駛休旅車行經大里區塗城路77號號附近時，車子突然失控自撞路旁的電線桿，強大的撞擊力將水泥電線桿直接撞斷，車頭也嚴重受損，駕駛胸痛、意識清楚，目前已送醫治療。
這起車禍發生在今天上午10點41分左右，台中市消防局接獲民眾報案，表示大里區塗城路77號號附近有車子自撞電線桿，立刻派遣仁化分隊到場搶救，抵達時發現1輛休旅車將電線桿整根撞斷橫躺路中央，車頭則嚴重受損。
年約62歲的男駕駛意識清楚，表示胸痛，立刻將他送醫治療，詳細事故原因警方將進一步釐清。
