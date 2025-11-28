台中休旅車猛撞「環保局車隊」！3人送醫 現場畫面曝光
〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區今(28日)清晨發生一起連環追撞事故，造成3名清潔隊員受傷送醫，其中1人左腿骨折，另2人分別手部擦挫傷與背部疼痛，所幸皆無生命危險，消防人員迅速將傷者分別送往林新醫院及澄清醫院救治，目前皆意識清楚，詳細事故原因由鑑定單位調查。
事故發生在今天清晨7時17分，地點在西屯區台灣大道二段慢車道，從現場照片可見，垃圾車停靠在綠帶邊執勤收運垃圾，前方的環保局公務小貨車車尾明顯凹陷變形，車斗內物品散落一地，甚至被撞噴至休旅車前方，場面凌亂，深藍色休旅車停在最右側，車頭緊貼小貨車後方，可見碰撞力道不小。
經查，30歲呂姓男子當時駕駛休旅車沿台灣大道直行，不明原因追撞前方正在執勤的環保局小貨車，衝擊力更把小貨車推向前方正進行收運作業的垃圾車，小貨車駕駛蔡男(25歲)因此手部擦挫傷，而站在垃圾車後方協助作業的清潔隊員陳男(40歲)、顏男(41歲)也遭波及，陳男左腿骨折、顏男後背疼痛。
消防局獲報前往救援，當場進行初步評估後迅速送醫，雖然傷勢不一，所幸均未有生命危險，現場因事故占用慢車道，加上垃圾車作業時間本就交通繁忙，一度造成車流回堵，警方現場疏導迅速恢復交通順暢，並對兩名駕駛進行酒測，確認並無飲酒，至於休旅車為何撞上前方車輛，詳細事故原因由鑑定單位調查。
更多自由時報報導
台男阿布達比轉機遭帶走 今早平安獲釋
擦撞側翻一路冒火花！嘉義太保轎車衰撞路邊鬼切車 驚悚畫面曝
台男阿布達比轉機遭帶走 妻證實「人在杜拜警局」
北市明星高中學生校內墜樓 送醫不治
其他人也在看
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 1 天前
汽車隔熱紙透光率 2026 年 1 月上路！新領牌車強制納管
交通部在 2025 年 6 月 30 日正式公告《汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引》，並從自 2026 年起新出廠車輛開始實施隔熱紙強制納管，一般車輛與計程車前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率建議 70％ 以上。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
Euro NCAP公布23款新車測試結果，多款台灣期待新車都拿5顆星
Euro NCAP近日公布年度規模最大的安全測試結果，共計23款新車接受評估，涵蓋豪華雙門車、中大型電動SUV、跨界休旅以及MPV等多元級距。其中，有多款車已在台灣販售，或已確定將在未來導入，包括Tesla Model Y、Mercedes-Benz CLE Coupé、Toyota bZ4X、Subaru Solterra、Audi A3，以及備受期待的 Volvo EX90。當中超過半數都獲得5顆星評價，CLE Coupé尤為亮眼。地球黃金線 ・ 1 天前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 1 天前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
Toyota 七人座跨界 MPV 配備升級登場！維持實惠身價搶攻入門市場
Toyota 在 2023 年 8 月發表全新入門級 MPV 車款 Rumion，強化自身在新興市場的產品布局，而憑藉著三排七人座的寬敞空間與出色的節能表現，也繳出優異的銷售成績。近期則在南非推出新年式版本，透過內外設計升級展現新風貌，當地售價為 30.79～40.36 萬南非幣，約台幣 56～74 萬元，仍維持實惠售價搶攻入門市場。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
先漲價再油電同價！免台幣150萬的Mercedes-Benz賓士Electric CLA美國細節公布
先漲價再油電同價！免台幣150萬的Mercedes-Benz賓士Electric CLA美國細節公布SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
鼻酸！香港大火逾百人失聯 母親捧學士服畢照淚尋失聯學霸女兒
香港新界大埔宏福苑26日爆發五級大火，火勢一度失控並沿棚架迅速蔓延，截至28日清晨6時，這場香港近年最嚴重的住宅火災已奪走 94條人命，另有 76名傷者由消防處送醫，其中包括11名消防員。但更令人揪心的是，官方估計仍有 逾200名住戶下落不明，其中一名媽媽拿著女兒的學士畢業照在現場焦急尋人，希望早日找到女兒的下落！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
金曲歌王熱愛超跑！林俊傑「起家車」比你想的還平價｜名人車庫
歌手林俊傑創作才華驚人，加上超強的歌唱實力，被譽為是「行走的CD」。出道以來，他唱過無數膾炙人口的作品，也獲得各項音樂大獎肯定。不過，舞台之外的林俊傑，也是一位徹底的愛車魔人，時常在社群分享各式超跑與限量名車。以下，我們就來看看林俊傑的車庫裡，究竟有哪些令人讚歎的珍藏座駕。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
台消防員看港惡火也絕望 嘆入火場「存活率低」
香港惡火帶走數十條生命，而這場夢魘卻驚人的與17年時的倫敦大火有許多相似之處，包括都是老屋和同為高樓住宅等等，而這次香港火警也帶走一位勇敢的消防員，但其實這樣的悲劇，新竹在去年的大火也曾上演過，當時也奪走兩條打火英雄的性命，所以當台灣消防員看到這次的香港大火也不免感到害怕，回到問題本身，如果住高樓遇上火警，其實應該遵守往下不往上原則，但若真的發現煙霧則應以水平方向撤離，存活機率最高。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
休旅車「正要倒車」遭轎車直撞輕傷 駕駛涉嫌肇逃
彰化縣 / 綜合報導 彰化縣員林市的育英路上，昨(26)日發生一起車禍意外，當時一輛黃色休旅車正準備倒車離開，沒想到卻遭到後方衝出的轎車直接撞上，車尾被撞爛，還破了一個洞，所幸車主沒有生命危險，而肇事駕駛事後竟然逃離現場，目前警方已經鎖定身份，將通知他到案說明。一輛黃色休旅車橫在馬路上，正準備倒車往前開，沒想到下一秒，後方突然衝出一輛車，直接撞上休旅車的車尾，連停在一旁的車輛都慘遭波及，畫面怵目驚心，肇事車輛的保險桿及車牌受到巨大撞擊力道衝擊斷裂，就這樣孤伶伶地躺在地上，因為釀禍的龔姓駕駛，事後竟然開著車逃離現場。這起車禍發生在昨日晚上10點多，彰化員林市的育英路上，挨撞的黃車駕駛人已經送往醫院治療，彰化縣消防局員林分隊救護人員說：「患者他是意識清楚，生命徵象穩定，他表示他脖子有一些疼痛，我們救護人員予以頸椎固定。」彰化縣交通警察隊員林分隊長余政忠說：「該不明車輛肇事後逃逸，目前警方已鎖定車主，並通知到案說明。」被撞的黃色休旅車車尾被撞爛，車殼也完全裂開，還破了一個洞，這一撞也讓車主身體受傷之餘心也跟著痛，因為根據了解，這是他才剛買來的中古車，雖然車齡10年但要價破百萬，沒想到卻被人暴衝撞壞，至於肇事男子警方已經鎖定身分，詳細的事發原因與肇責，警方還要調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前
香港大火奪命！「16歲女失聯」家屬急衝現場找人 最後訊息曝光：好辛苦
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，許多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天，當地消防處透露，目前死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯，警消預計今（28）日完成7座大樓「爆破搜索」。其中一名16歲黎姓女學生與70多歲祖母、叔叔同住在宏泰閣1605室，至今仍未尋獲，讓家屬心急如焚，不停在網路上發文請求協尋。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
輔助駕駛≠自動駕駛 高公局：握好方向盤
[NOWnews今日新聞]近年來，輔助駕駛系統(ADAS)已逐漸成為新車標準配備，雖ADAS的車道維持、盲點偵測、主動煞停等功能可減少駕駛負擔，不過高公局提醒，部分駕駛人對於ADAS功能認知明顯不足或...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
輪胎咧？轎車胎皮掉國道繼續開！ 進市區再釀二次事故
高雄市 / 綜合報導 高雄街頭出現離奇一幕！一輛轎車車身傾斜、車牌還歪掉，行駛起來搖搖晃晃，沒想到行經鬧區時，轎車又追撞前方停等紅燈的車輛，奇怪的是警方到場發現，轎車右前車輪胎皮消失，只剩下輪框，追問之下駕駛才說出，原來他在國道上就先自撞分隔島，車輪只剩輪框沒有輪胎，但他還是一路開進市區。銀色轎車車身向右傾斜，車牌螺絲脫落歪斜，行車不太穩定，所以駕駛開得好慢，沒想到來到鬧區路段，前車正在停等紅燈，他沒保持車距又追撞上去，目擊附近店家說：「就聽到(前車)女生講說下來，下來這樣，沒有看到人(後車駕駛)，然後撞擊力也沒很大啊，(轎車)前面板金已經掉下來了，原本就掉下來了。」畫面被民眾拍下，只見轎車追撞廂型車保險桿脫落，更誇張的是，他的右前車輪胎皮消失，只剩下輪框，民眾說：「頭一次看到(只剩輪框)。」事發在昨(26)日，當時李姓男子開車行經高雄三民區，因為沒保持安全距離，追撞前方廂型車，只是這一撞力道沒很猛啊，胎皮怎麼會憑空消失，警方進一步追問，駕駛聲稱原來在更早之前，他就已經在國道上自撞分隔島，導致前輪胎皮飛了，沒想到他竟然一路開下市區，又發生二次事故，在國道上是否涉及肇事逃逸，警方將依法究辦。民眾說：「不可能啊，對不對，這樣有時候他(駕駛)沒怎樣，別人會怎樣，輪胎不見還能開到這裡，真的是很神奇的一件事情。」機車行鄭老闆說：「剎車剎不住，那剎下去會打滑，它沒有輪胎跟地下的摩擦力度。」三民二分局民族所所長朱家宏說：「車輛設備輪胎的部分不穩妥，且未依規定保持前車、後車車距，最高可處新台幣7200元以下罰鍰。」胎皮都飛了，卻硬著頭皮開進市區，失控發生二次事故，等於把自己跟其他用路人，都推向危險邊緣。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
Toyota也是有賣不好的休旅車！Hilux SUV版的Fortuner澳洲預告即將停售
Toyota也是有賣不好的休旅車！Hilux SUV版的Fortuner澳洲預告即將停售SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
香港惡火時間軸曝！宏福苑7大樓燒整夜奪44命…成「回歸以來」最慘惡火
香港大埔宏福苑昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」大樓陷入火海，宛如末日焚城；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束，不過這起火警時間軸，也跟著曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方
這些人用行動撫慰災區！香港大埔宏福苑昨（26日）午後爆發超大規模火災，8棟住宅中竟有7棟陷入火海，現場爆炸聲不斷、黑煙直竄天際，震撼全港。目前已造成 55人死亡、72人受傷送醫，失聯人數近300名，災情仍持續擴大。然而，在滿目瘡痍的夜裡，避難所出現另一幕截然不同的景象——大量市民自發搬運物資到凌晨，溫暖的互助畫面感動無數網友：「香港，我真的好喜歡這個地方。」鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
影/17年來最重大火警！香港宏福苑列第5級最嚴重情況 消防767人128車救援
香港大埔區宏福苑社區26日大火已造成14死16傷，且在事發僅約3.5小時，事件分級就提高到5級火警，目前共派767人、128輛消防車與57輛救護車馳援，這也是香港17年來第2次發生5級大火。中天新聞網 ・ 1 天前