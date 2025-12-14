台中休旅車西屯路自撞路樹摔落邊坡 ２人受傷警追查肇因

劉男前晚開車行經台中西屯路一處路口時，不明原因自撞路樹後摔落路旁邊坡，整輛車嚴重扭曲變形。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

二十歲劉姓男子十三日晚開車載一名乘客行經台中市西屯區一處路口時，不明原因自撞路樹後摔落路旁邊坡，整輛車嚴重扭曲變形，救護車到場將二人送醫，目前仍在醫院治療，警方將查明劉男有無毒、酒駕情事。

台中市第六警分局表示，警方十三日深夜十一時三十七分獲報，西屯區西屯路三段近東大路口，發生車輛疑似自撞事故，立即派員到場處理。

警方調查，劉姓男子駕駛休旅車，載乘客二十歲葉男，沿西屯路三段往東大路方向行時，因不明原因自撞路樹後摔落路旁邊坡，造成二人多處傷勢，由救護車送醫治療，事故原因待鑑定單位調查，並釐清駕駛是否涉及酒駕、毒駕。