台中休旅車迴轉釀車禍！騎士「腳骨外露」命危 雲林貨車衝路邊

台中北屯路與梅亭街口發生嚴重車禍！一輛休旅車迴轉時與機車相撞，導致一名騎士命危，另一人腳部骨折。肇事駕駛坦言，因車流量大且視線受阻，才釀成悲劇。雲林西螺大橋南路也傳出意外，70多歲黎姓駕駛疑精神不濟，駕駛貨車猛撞路邊轎車和招牌，所幸僅造成駕駛輕傷、乘客右腳骨折，無生命危險。警方呼籲用路人開車須專注，經過路口更應減速慢行，以免造成無法挽回的遺憾！

台中北屯路與梅亭街口，一輛休旅車迴轉時與機車相撞，導致一名騎士命危；另一起事故則發生在雲林西螺大橋南路，70多歲黎姓駕駛疑因精神不濟駕駛貨車撞上路邊轎車及柱子，造成駕駛與乘客受傷。台中北屯路與梅亭街口於26日晚間近6點發生嚴重車禍。當時38歲陳姓駕駛在路口迴轉時，與後方機車發生碰撞，導致一人手腳擦挫傷、一人命危。肇事駕駛表示，他在迴轉時因車流量大，加上車子擋住視線看不到後方，結果機車騎士就撞了上來。其中一名騎士腳部骨折，事故初期還有意識，但後來意識模糊。

現場畫面顯示，灰色休旅車轉了一半時，後方一台機車閃避不及直接撞上，另一台機車則因急煞而自摔在地。自摔的中年男騎士腳部骨頭外露，一度失去生命跡象，救護車立即將傷者送醫。事故現場撞壞的機車仍停在路上，警方確認汽機車駕駛皆無酒駕情形，肇事責任尚待釐清。

另一起事故則發生在雲林西螺大橋南路。25日中午左右，70多歲的黎姓駕駛載著妻子從彰化到雲林送貨，在回程時疑似因精神不濟，貨車逐漸往外側車道偏移，最後猛撞停在路邊的黑色轎車與柱子。撞擊的巨響引來附近民眾查看，現場可見車上貨物散落一地。目擊民眾表示，貨車先是撞到路邊的報廢車，接著又撞到了店家的招牌。西螺分局交通小隊小隊長王聰富表示，黎男受到輕傷，而其妻子則右腳骨折送醫，所幸兩人都沒有生命危險。

警方呼籲所有用路人，開車時必須保持專注，迴轉車輛應停讓直行車，而行經路口時也應減速慢行，以保障自己與他人的生命安全。這兩起事故再次提醒大家交通安全的重要性，無論是駕駛汽車還是騎乘機車，都應時刻保持警覺，遵守交通規則。

