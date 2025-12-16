台中休旅車「恐怖大迴轉」擊落殘障機車！86歲老翁連人帶車噴飛送醫

記者林意筑／台中報導

休旅車迴轉時撞上殘障機車，導致老翁摔車。（圖／翻攝自wowtchout）

台中市大里區發生一起車禍事故，日前38歲徐男駕駛休旅車行經中興路一段時於路口大迴轉，過程中86歲蔡姓老翁騎乘殘障機車恰巧同過路口，未料卻遭休旅車猛撞上，蔡翁當場連人帶車慘摔，全身多處受傷，所幸經送醫治療已無大礙。

殘障機車遭迴轉的休旅車撞上後，老翁連人帶車慘摔倒臥不起。（圖／翻攝自wowtchout）

據了解，本月14日上午10時許，徐男駕駛休旅車行經中興路一段往霧峰方向行駛，途中於事故路口處左大迴轉，而蔡姓老翁當時騎乘殘障機車通過路口，徐男迴轉過程中直接撞上老翁，撞擊力道猛烈，老翁連人帶車慘摔倒臥不起。

警消人員獲報趕抵，發現老翁全身多處擦挫傷，立即將其送醫治療，幸無生命危險，後續警方也針對徐男進行酒測，無酒駕情事。至於肇事責任仍有待進一步釐清。

