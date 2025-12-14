台中便當店「小米」探頭 食安處將前往稽查

台中市學士路一家便當店櫥櫃內被民眾拍到竟有大老鼠探頭，似在找食物。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市學士路一家便當店被人拍到櫥櫃內竟有大隻老鼠在跑動，似在找食物。台中食品藥物安全處十四日表示，已錄案並將前往稽查，若查獲不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處六萬元以上、二億元以下罰鍰。

據了解，這家便當店位在學士路的中國醫藥大學商圈，還打出抗漲的宣傳標語，一個大雞腿便當只要六十五元。有市民把影片發上網，並說「好噁心喔，在我家附近的便當店，害我不敢去買了」有網友看了之後開玩笑說「那是五星主廚小米耶」、「還養的真肥」。

台中市食安處表示，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。