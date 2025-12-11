台中倉儲大火奪9命 檢起訴14人全聯發聲了

全聯台中大肚倉儲去年12月大火釀9死、8傷，台中地檢署今（11）偵結起訴14人。全聯表示，對於起訴結果「深感沉痛」，將秉持負責任態度面對後續司法調查。（圖：台中市消防局提供）

全聯福利中心位於台中大肚區興建中的倉儲，去年12月19日大火釀9死、8傷，台中地檢署今（11）日偵結，依過失致死、違反職安法等罪嫌，起訴全聯公司、互益營造、新菱公司等3名法人，以及全聯施姓主管等共14人。全聯今發聲明表示，對於起訴結果「深感沉痛」，將秉持負責任態度面對後續司法調查。

全聯聲明指出，本案發生時，建築物仍處於施工階段，尚未完成驗收及移交，現場之施工管理、安全維護與工班協調，由承攬廠商新菱公司及互益公司負責。事故發生後，全聯即全力配合司法調查，後續亦持續要求新菱公司及互益公司，依法妥適處理所屬家屬權益相關事宜。

廣告 廣告

全聯強調，未來將配合司法調查以釐清事實，並持續強化承攬管理與工安相關流程，以及對承包廠商的工安要求，避免類似憾事再次發生。全聯表示，再次向罹難者與家屬致上最深的哀悼，將持續關注相關需求，在法令與權責範圍內提供必要協助。

去年12月19日下午，全聯位於台中大肚區興建中的生鮮處理廠倉儲發生火災，造成9人死亡、8人輕重傷。台中地檢署經過近1年調查，檢方指出，起火點在廠房地下1樓，相關人員明知現場已鋪設易燃之PS板，全聯下包廠商新菱公司當天為趕工，陳姓監工在未申請動火許可下，命工人切割樓地板，現場藍姓負責人也容任下屬，在危險環境下違規動火，對2人求處重刑。