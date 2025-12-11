台中倉儲大火釀9死今起訴！全聯哀痛發聲明：負責任面對司法調查

全聯台中生鮮倉儲大火，今日偵結起訴，全聯公司發聲明。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 去年12月19日台中市全聯生鮮倉儲大火，釀成9死8傷悲劇，全案經過台中地檢署近1年偵辦，今日依過失致死等罪嫌起訴全聯公司、互益營造及新菱公司等3名法人，以及全聯公司僅次董事長職位的施姓特助等14人。全聯公司今日發出聲明，要再次向罹難者致上最深切的哀悼，並向受傷者與家屬表達誠摯關懷。

全聯公司指出，對於今日起訴結果本公司對此深感沉痛，並將秉持負責任態度面對後續司法調查，相關被告主管、同仁也會給予必要的協助。本公司將配合司法調查以釐清事實，並持續強化承攬管理與工安相關流程，以及對承包廠商的工安要求，以避免類似憾事再次發生。

廣告 廣告

同時全聯點出，案件發生時，建築物仍處於施工階段，尚未完成驗收及移交，現場之施工管理、安全維護與工班協調由承攬廠商新菱公司及互益公司負責。自事故發生後，該公司即全力配合司法調查，後續亦持續要求新菱公司及互益公司依法妥適處理所屬家屬權益相關事宜。

經台中地檢署偵辦，起火點位於廠房地下1樓，當時上層空調配管作業人員以氧乙炔切割樓地板作業時，噴濺大量火花，周圍卻沒有妥適使用防火毯、隔板等防火設施，火星掉落引燃易燃材料，最終釀成9死8傷的大火。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

宜蘭87歲老伯開農用機具逆向上國道！釀連環撞事故 恐吞4萬2罰單

高雄機車闖紅燈釀車禍！肇事騎士竟是11歲小學生