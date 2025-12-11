台中倉儲大火9死 3公司14人遭訴

台中大肚全聯倉儲大火案，檢方11日依過失致死等罪，起訴3公司3名法人與14名被告。（本報資料照片）

台中大肚全聯倉儲大火9死8傷案，台中地檢署歷經近1年偵查，11日依《刑法》過失致死罪及違反《職業安全衛生法》起訴互益營造公司負責人吳奇益等14人，以及新菱、互益和全聯等3家公司法人。檢察官「點名」新菱公司現場負責人藍有賢、監工陳健淵，2人工安責任重大卻有重大疏忽，犯後態度又不佳，建請法院從重量刑。

大火受害人廖姓水電工父子家屬，得知起訴結果，昨日控訴包商沒有做好防護，根本是草菅人命，更痛批包商毫無誠意，強調不會與新菱和解。

全聯公司11日表示，將秉持負責任態度面對後續司法調查，相關被告主管、同仁也會給予必要的協助。事故後全力配合司法調查以釐清事實，後續亦持續要求新菱、互益公司，依法妥適處理所屬家屬權益相關事宜，也持續強化承攬管理與工安相關流程，以及對承包廠商的工安要求，避免類似憾事再次發生。

檢方調查，全聯民國111年1月規畫擴建「大肚生鮮二廠」，結構體由互益承攬；冷凍倉儲設備交給新菱，其餘工程分包多家廠商。去年10月因工程落後，全聯工程科技部最高主管施有鴻、副理唐尹杰要求加快進度，新菱副理兼現場負責人藍有賢、監工陳健淵，去年12月19日為趕工，未申請動火許可，就以「點工」方式臨時要下游紋禕公司的陳姓、黃姓工人，用氧乙炔切割機執行切割樓地板作業，準備自4樓拉空調配管至下層樓，但現場只用矽酸鈣板與木板，簡單遮蓋縫隙當防護。

林姓、楊姓安衛巡檢人員發現沒用防火毯，卻認為沒立即危險，口頭警告就離開，結果高溫火星沿管道縫隙掉落地下1樓，引燃俗稱PS板的大量易燃塑膠板材，釀成無法挽回的災難。

中檢偵結起訴互益營造、台灣新菱等3法人，及全聯主管施有鴻、副理唐尹杰、專案承辦人朱泓霖；互益負責人吳奇益、副理兼工地主任靳學新；新菱在台業務負責人林一隆等14人。