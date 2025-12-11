台中倉儲惡火釀9死！3公司14人遭起訴 全聯發聲了

即時中心／潘柏廷報導

台中市大肚區興建中的全聯倉儲，去（2024）年12月9日下午發生嚴重火警，造成9名現場施工人員罹難；經台中地檢署偵辦後認定，全聯公司、互益公司及新菱公司、全聯施姓主管等14人涉犯刑法過失致死等罪，並在今（11）日宣布偵結並起訴。對此，全聯發聲明強調，對於今日起訴結果對此深感沉痛，並將秉持負責任態度面對後續司法調查，相關被告主管、同仁也會給予必要的協助。

台中地檢署查出，起火點位於該廠房地下1樓，因上方樓層施工火星掉落引燃易燃材料所致，而檢方更認為，全聯公司、互益公司、新菱公司均未依法設置防止火災引起之危害應有符合規定的必要安全衛生設備及措施，施姓主管等5人均疏未注意，未落實動火作業管制，亦未要求廠商調整工序或採取必要防護。

事發當天上午，新菱公司為趕工，由監工即陳姓主任工程師在未申請動火許可的情況下， 指示下包商紋禕工程行許姓負責人指派陳姓及黃姓員工， 在管道間使用氧乙炔進行切割樓板作業，並僅由新菱公司高姓工程師撿拾工地內的矽酸鈣板及木板，予以拼接覆蓋在地下1樓所鋪設的 PS 板上作為安全防護措施。

但在施工過程中，陳姓及黃姓主管均疏未依照規定使用防火毯遮擋火星，僅以簡易板材遮蔽，經現場安衛巡檢林姓及楊姓人員發現，也疏未要求立即停止命改善後再行動火作業，致高溫火星沿管道間縫隙掉落至地下1樓，引燃 PS 板，火勢迅速蔓延並產生大量濃煙， 導致9名現場施工人員（本國籍7人、越南籍移工2人）因高溫濃煙導致呼吸衰竭或燒灼傷而不幸死亡。

因此，台中地檢署今日偵結，並依其涉犯刑法過失致死等罪，起訴全聯公司、互益公司及新菱公司、全聯施姓主管等14人。

全聯惡火奪9命。（圖／民視新聞資料照）

對此，全聯發聲明表示，針對2024年12月19日發生於台中市大肚區、由承攬廠商台灣新菱股份有限公司及互益營造股份有限公司，負責施工之新建倉儲工地火災案，致使9人罹難、多人受傷的重大憾事，再次向罹難者致上最深切的哀悼，並向受傷者與家屬表達誠摯關懷。

同時，全聯也說，對於今日起訴結果對此深感沉痛，並將秉持負責任態度面對後續司法調查，相關被告主管、同仁也會給予必要的協助。



接著，全聯指出，本案發生時，建築物仍處於施工階段，尚未完成驗收及移交，現場之施工管理、安全維護與工班協調由承攬廠商新菱公司及互益公司負責。

另外全聯也強調，自事故發生後，即全力配合司法調查，後續亦持續要求新菱公司及互益公司，依法妥適處理所屬家屬權益相關事宜。未來，全聯將配合司法調查以釐清事實，並持續強化承攬管理與工安相關流程，以及對承包廠商的工安要求，以避免類似憾事再次發生。



最後，全聯再次向罹難者與家屬致上最深的哀悼，將持續關注相關需求，在法令與權責範圍內提供必要協助。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

