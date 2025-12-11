台中倉儲火警釀9死遭起訴 全聯：負責任面對司法調查

（中央社記者曾智怡台北11日電）台中市大肚區全聯公司倉儲去年火警釀9死，台中地檢署今天起訴全聯與承攬商等14人。全聯表示，對此深感沉痛，向罹難者致上最深切哀悼，並向受傷者與家屬表達誠摯關懷，將秉持負責任態度面對後續司法調查，對相關被告主管、員工給予必要協助。

台中地檢署調查全聯公司倉儲火警，相關人員明知已鋪設易燃的PS板，趕工未依法設置防火設施，未落實動火作業管制，導致火警釀9人死亡，今天起訴全聯等3公司及全聯施姓主管等14人。

廣告 廣告

全聯發布聲明稿表示，針對去年12月19日發生於台中市大肚區，由承攬廠商台灣新菱股份有限公司及互益營造股份有限公司負責施工的新建倉儲工地火災案，致使9人罹難、多人受傷的重大憾事，全聯再次向罹難者致上最深切的哀悼，並向受傷者與家屬表達誠摯關懷。

對於起訴結果，全聯對此深感沉痛，並將秉持負責任態度面對後續司法調查，對相關被告主管、員工也會給予必要的協助。

全聯指出，倉儲火警發生時，建築物仍處於施工階段，尚未完成驗收及移交，現場施工管理、安全維護與工班協調由承攬廠商新菱公司及互益公司負責。

全聯表示，自事故發生後，全聯即全力配合司法調查，後續亦持續要求新菱公司及互益公司依法妥適處理所屬家屬權益相關事宜，未來將配合司法調查以釐清事實，並持續強化承攬管理與工安相關流程，以及對承包廠商的工安要求，以避免類似憾事再次發生。

全聯強調，再次向罹難者與家屬致上最深的哀悼，將持續關注相關需求，在法令與權責範圍內提供必要協助。（編輯：林淑媛）1141211