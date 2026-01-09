中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導

有男子從去年開始，流竄台中街頭，用一貫伎倆，說自己的車鑰匙被鎖在電動車內，需要借錢包車回苗栗，想藉此騙錢，去年被逮後，新的一年他又出現了！不過，緊張哥講話支支吾吾，詭異特徵實在太過明顯，加上新聞報導過，馬上又被機警店家識破，狠狠打臉。





台中借錢哥又來了！ 故技重施借錢包車 馬上遭識破打臉

台中借錢哥又來了! 故技重施借錢包車 馬上遭識破打臉(圖/民眾提供)









戴著粉色口罩的男子，匆匆忙忙上門求助，講話上氣不接下氣，看起來緊張又無助。一開口，就是要錢，男子支支吾吾，連話都說不清楚，但等等，這借錢手法，跟男子的特徵，怎麼越看越熟悉。

廣告 廣告





台中借錢哥又來了！ 故技重施借錢包車 馬上遭識破打臉

去年11月借錢哥就曾出現在台中街頭 用慣用手法騙得兩千元(圖/民眾提供)





沒錯！去年11月，這位借錢哥，就曾出現在台中北屯區街頭，一貫手法，講話結巴，還會緊張冒汗，說他的電動車被鎖了打不開，需要回苗栗住處拿備份鑰匙，跟老闆借了兩千元，但最後當然沒有還錢。





台中借錢哥又來了！ 故技重施借錢包車 馬上遭識破打臉

新的一年借錢哥故技重施再度出來招搖撞騙 只是這回店家早有防備狠狠打臉他(圖/民眾提供)





沒想到新的一年，借錢哥還是沒學好，故技重施，再度出來招搖撞騙，只是這回店家早有防備，狠狠打臉他。由於借錢哥，每次開口借的金額，都在幾千元上下，就算被逮，幾個月之後，又重獲自由，店家們只能將影片PO上網互相提醒，杜絕借錢哥一騙再騙。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：台中借錢哥又來了！ 故技重施借錢包車 馬上遭識破打臉

更多民視新聞報導

假賣藥真詐騙! 假藉關心推銷藥品 長輩誤信損失上萬元

暖心老闆好心收留 出獄男討錢不成深夜行凶險釀3口滅門

這種"芝麻糊"不能吃! 水溝冒出大量臭污泥恐致"犁田"

